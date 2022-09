Le dollar rebondit mais livre et euro résistent

Le dollar reprenait des couleurs jeudi après son recul marqué de la veille, porté par l'aversion au risque et la remontée des taux obligataires, mais euro et livre sterling résistaient au billet vert.

Le "greenback" avançait face au yen, au dollar canadien ou au franc suisse, grâce notamment à un raffermissement des rendements obligataires américains. Le taux des emprunts d'Etat à 10 ans se tendait légèrement à 3,75%, contre 3,73% la veille.

Autre facteur d'appréciation du dollar américain, "le retour de l'aversion pour le risque" chez les opérateurs, après une pause mercredi, selon Joe Manimbo, de Convera.

Pour autant, les mouvements des marchés des changes et obligataire ont été beaucoup plus modérés jeudi que ceux des Bourses, qui ont plongé.

"Il semble que ce soient des ajustement de fin de mois et de fin de trimestre" de la part des gérants de portefeuilles qui "génère ces ventes sur les actions", a commenté Adam Button, de ForexLive.

Pour Edward Moya, d'Oanda, ces grandes manoeuvres qui précèdent la clôture du trimestre ont aussi joué sur la livre, soutenue par des prises de bénéfices face au dollar après que la devise britannique a enregistré, lundi, le plus bas niveau de son histoire face au billet vert.

L'euro, également martyrisé ces dernières semaines, a aussi tiré son épingle du jeu, et gagnait 0,70%, vers 19H00 GMT. Une inflexion qui intervient malgré la publication d'une série de mauvais indicateurs.

En zone euro, l'indice ESI de confiance des consommateurs a chuté en septembre pour le septième mois d'affilée.

"L'ascension du dollar est loin d'être terminée, mais il pourrait faire une pause ces 24 prochaines heures", a prévenu Edward Moya, dans une note.

Si la livre paradait, les taux obligataires britanniques, eux, montraient de nouveau des signes de surchauffe, et sont remontés jusqu'à 4,21% pour l'échéance à 10 ans, après être descendus jusqu'à 4% la veille.

La Première ministre britannique Liz Truss a défendu jeudi son plan de soutien tant décrié par les marchés, qui y voient le risque de faire dérailler les finances publiques et de rendre la dette insoutenable.

"Nous devions prendre des mesures pour faire face à une situation économique très, très difficile", a déclaré Mme Truss à la BBC.

Cours de vendredi Cours de mercredi

---------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT