Le dollar PSG : projet crypto bidon ou véritable révolution ?

Le Paris Saint-Germain est décidément sur tous les fronts. Après avoir commercialisé son jus de poire bio, il y a quelques semaines, le club de la capitale lance désormais sa propre monnaie virtuelle, le dollar PSG. Derrière cette appellation bling-bling se cache une petite révolution, qui permettra aux supporters d'intervenir dans certaines décisions du club.

Le PSG est sans cesse en quête de stratégies de développement. La dernière en date est plutôt originale. Depuis mardi, les supporters parisiens peuvent s'adonner à une nouvelle aventure, celle de la cryptomonnaie. La monnaie virtuelle, en somme. En partenariat avec la startup maltaise Socios.com, le club a annoncé s'engager dans ce défi inédit en France. Les fans peuvent, dès à présent, s'approprier des " tokens ", également nommés dollar PSG ($PSG) en déboursant deux euros pièce. Il est également possible de chasser les jetons dans les rues de Paris avec son smartphone, à l'instar du jeu Pokémon Go. 20 millions de dollars PSG ont été mis sur le marché (donc 20 millions de tokens), un nombre fort ambitieux, mais le projet " money-money " du PSG veut s'inscrire dans la durée. ", tempère Alexandre Dreyfus, PDG de Socios.com.De cette manière, la plateforme souhaite engendrer un engouement autour de cette monnaie, dont le cours sera fluctuant. Il sera d'ailleurs possible de revendre ses jetons, comme pour toute cryptomonnaie. Et peu importe si les $PSG ne se vendent pas comme des petits pains dès le lendemain de leur sortie. Le patron de la start-up affirme en effet "". Oui, car plus un fan possède de jetons, plus sa voix est importante. Pas de panique, Paris, c'est la démocratie, et des limites ont bien évidemment été fixées : "", explique Lire la suite de l'article sur SoFoot.com