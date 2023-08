Le dollar profite des PMI plus faibles en zone euro et au Royaume-Uni

Le dollar se maintenait face à l'euro et montait face à la livre sterling jeudi après la publication de l'indice PMI américain en recul en août, mais demeurant plus élevé qu'en zone euro ou au Royaume-Uni.

Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), le dollar prenait 0,13% à 1,0849 dollar pour un euro, et gagnait 0,40% face à la livre à 1,2673 dollar pour une livre.

L'indice PMI composite américain a reculé de 1,6 point à 50,4 en août. Cela correspond à une croissance ralentie comparé aux mois précédents, mais elle reste plus élevée que dans la zone euro et au Royaume-Uni.

Le billet vert, valeur refuge, profite d'autant plus des indices PMI en repli pour la zone euro et le Royaume-Uni qu'ils ont "renforcé les inquiétudes des investisseurs face à un ralentissement plus marqué de la croissance mondiale", explique Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Il note aussi que le resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) commence à peser de plus en plus fortement sur l'économie de la zone euro et "devrait rendre la BCE plus prudente quant à une nouvelle hausse des taux à court terme".

Une perspective qui devrait également favoriser le dollar face à l'euro, les cambistes se tournant vers les monnaies jugées plus rémunératrices.

Les investisseurs vont diriger leur regard vers Jackson Hole où débute jeudi la conférence annuelle des banquiers centraux.

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, y prononce un discours vendredi. La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde prendra également la parole le même jour.

