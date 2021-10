Le dollar profite des inquiétudes sur la Chine

Le dollar américain s'inscrivait en hausse lundi face à l'euro, le billet vert profitant de son statut de valeur refuge dans un marché inquiété par le ralentissement de la croissance chinoise et par l'inflation.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro cédait 0,15% à 1,1583 dollar pour un euro.

"Les investisseurs se tournent vers la monnaie américaine car la hausse des prix de l'énergie et le ralentissement de la croissance chinoise font croître les craintes d'une inflation élevée alors que la croissance stagne", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

La croissance chinoise a atteint 4,9% sur un an au troisième trimestre, contre 7,9% sur un an au deuxième trimestre.

Par ailleurs, les cours de l'énergie battent record sur record, les prix du pétrole ayant atteint de nouveaux plus haut depuis plusieurs années lundi matin.

"Cela nourrit les attentes d'une hausse de l'inflation, qui pourrait forcer la main de la Fed (Banque centrale américaine) avant la fin de l'année", ajoute M. Evangelista.

Un durcissement de la politique monétaire rendrait le dollar plus attractif.

La même question se pose pour les autres banques centrales, et les cambistes ont écouté attentivement les interventions de Christine Lagarde, de la Banque centrale européenne (BCE) et d'Andrew Bailey, de la Banque d'Angleterre (BoE) lors d'une conférence du Fonds monétaire international ce week-end.

"La différence entre deux gouverneurs de banque centrale ne pourrait pas être plus marquée", a souligné Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank: Mme Lagarde maintient que l'inflation est due à des facteurs transitoires, tandis que M. Bailey a affirmé que son institut devrait agir contre l'inflation.

Les marchés tablent désormais sur une hausse des taux directeurs britanniques avant la fin de l'année. La livre se stabilisait lundi après une semaine de hausse marquée (-0,04% face à la monnaie unique européenne à 84,40 pence pour un euro, après avoir atteint vendredi 84,24 pence, son plus fort depuis février 2020).

Enfin, le bitcoin, qui a atteint vendredi 62.875 dollars, à son plus haut depuis avril et approchant de son sommet historique atteint le même mois à 64.870 dollars, a vu son prix baisser ce week-end. Lundi, il repartait de plus belle (+4,6% à 62.105 dollars).

