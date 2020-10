Le dollar profite de l'incertitude politique et sanitaire

L'euro et la livre britannique reculaient face au dollar jeudi, en raison d'un retour de l'aversion au risque sur les marchés financiers alimenté par l'incertitude politique aux Etats-Unis et la crise sanitaire en Europe.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro cédait 0,38% face au dollar, à 1,1816 dollar, et la livre reculait de 0,56%, à 1,3075 dollar.

Le dollar index, qui mesure la devise américaine face à un panier d'autres monnaies, montait de 0,36%.

"Le billet vert s'est redressé après des plus bas en plusieurs semaines alors que la prudence s'est renforcée sur le marché", observe Joe Manimbo de Western Union.

Au rang des inquiétudes, l'expert évoque notamment "les perspectives maussades au sujet du plan de relance aux Etats-Unis."

Les négociations entre démocrates et républicains sont dans l'impasse depuis trois mois et à moins de deux semaines de l'élection présidentielle un accord apparaît de plus en plus improbable.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est néanmoins montrée optimiste jeudi matin, assurant que "les deux côtés veulent un accord".

La baisse du nombre de chômeurs indemnisés aux Etats-Unis, selon les chiffres hebdomadaires du département du Travail, n'a elle pas particulièrement rassuré les acteurs du marché.

Certains experts ont minimisé ce recul, estimant qu'il était en partie dû au fait que de nombreux allocataires étaient arrivés en fin de droit.

"Les marchés ont aussi été affectés par un autre facteur négatif, à savoir la hausse sans précédent de cas de coronavirus en Europe", indique M. Manimbo.

En France, 41.622 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures, soit 15.000 de plus que la veille, un nouveau record.

La livre restait pour sa part suspendue aux âpres négociations commerciales post-Brexit.

Après une semaine de blocage, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont repris jeudi à Londres leurs discussions avec d'importantes divergences à combler et très peu de temps pour échapper au "no deal".

