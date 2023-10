Le dollar profite de l'aversion pour le risque avant un week-end à haut risque

Le dollar s'apprécie, vendredi, profitant de son statut de valeur refuge sur fond de craintes d'escalade de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, et d'une possible offensive terrestre sur Gaza ce week-end.

Vers 20H55 GMT, le billet vert prenait 0,18% face à la monnaie unique, à 1,0509 dollar pour un euro. Le franc suisse était aussi recherché, prenant 0,86% face à l'euro, à 0,9481 franc suisse pour un euro.

"Chaque fois qu'il y a une guerre, cela peut affecter l'appétit des traders pour le risque", a commenté, dans une note, Matthew Weller, de Forex.com.

Le mouvement se traduit aussi par le repli marqué des plusieurs monnaies considérées comme volatiles, comme le peso mexicain, le forint hongrois ou le ringgit malaisien.

"Ce climat n'est généralement par très porteur pour les devises des pays émergents", rappelle Bipan Rai, de CIBC Capital Markets.

Près d'une semaine après l'attaque sanglante du Hamas sur son territoire, Israël se prépare à une offensive terrestre sur Gaza, en représailles, et a appelé les habitants du nord de l'enclave à évacuer.

"Personne ne veut bouger avant le week-end", renchérit Mark Waggoner, d'Excel Futures. "Qui sait ce qui se peut se passer?"

"De manière générale, le marché s'inquiète de l'environnement macroéconomique, pas seulement des risques géopolitiques au Moyen-Orient", a expliqué Bipan Rai.

"Le marché se fait peu à peu à l'idée que la Fed (banque centrale américaine) pourrait relever encore une fois son taux directeur", selon l'analyste, "ce qui aide le dollar."

Les Etats-Unis ont vu les prix à la production et à la consommation progresser, en septembre, plus rapidement que prévu par les économistes, selon des indicateurs publiés mercredi et jeudi.

Des chiffres interprétés par beaucoup d'opérateurs comme la confirmation d'une inflation tenace, qui incite la Fed à la vigilance et la fermeté.

