Le dollar profite d'un moindre appétit pour le risque à l'orée d'une semaine décisive

Le dollar s'est redressé lundi face à la plupart des grandes devises, grâce à une baisse de l'appétit pour le risque à l'orée d'une semaine truffée d'indicateurs et de réunions de banques centrales.

Vers 20H15 GMT, le billet vert prenait 0,18% face à la monnaie unique européenne, à 1,0847 dollar pour un euro. Il était même plus hardi face à des devises jugées plus volatiles comme la livre sterling (+0,26%), le dollar australien (+0,58%) ou la couronne norvégienne (+0,88%).

Depuis le début de l'année, le vent d'optimisme qui souffle sur les marchés a donné de l'élan à des actifs malmenés l'an dernier, en particulier les monnaies des marchés émergents.

A l'inverse, ce mouvement a eu pour principale victime le dollar, déjà mal positionné en fin d'année 2022.

"Après le mois qu'on a connu, il y a probablement un peu de réduction du risque" dans les portefeuilles et les positions de marché, avant une série d'échéances majeures cette semaine, a commenté Mazen Issa, de TD Securities.

La banque centrale américaine (Fed) se réunit mardi et mercredi, suivie par la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) qui se réuniront jeudi.

Les cambistes tablent sur un relèvement d'un quart de point du taux directeur de la Fed, mais d'un demi-point des taux de la BCE et de la BoE, qui ont entamé leur resserrement plus tard que la banque centrale américaine et font face à des niveaux d'inflation plus élevés qu'aux Etats-Unis.

Lundi, la zone euro a enregistré des indices de prix plus élevés que prévu en Espagne (+5,8% sur un an pour les prix à la consommation en janvier) et Italie (+2,9% sur un mois pour les prix à la production en décembre).

Plus que la décision sur les taux, les opérateurs s'intéresseront surtout à la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell.

Selon Mazen Issa, après avoir cru durant plusieurs mois à la détermination de la Fed à remonter les taux à marche forcée, le marché a maintenant des doutes.

Orienté par les récents indicateurs, le ralentissement de l'inflation et la décélération de la croissance, le marché anticipe même des baisses de taux d'ici à la fin de l'année, bien que les banquiers centraux écartent ostensiblement cette hypothèse pour 2023.

Pour Mazen Issa, à ce stade, les données macroéconomiques comptent davantage que les décisions ou les discours de la Fed.

Les indicateurs de la semaine, notamment le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis attendu vendredi, devraient ainsi renseigner sur la trajectoire de l'économie et de la politique monétaire dans les mois à venir.

