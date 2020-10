Le dollar profite d'un euro et d'une livre sous pression

Le dollar gagnait du terrain jeudi, sur fond de deuxième vague de Covid-19 en Europe défavorable à la monnaie unique alors qu'un sommet à Bruxelles décisif pour le Brexit donne des sueurs froides à la livre.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro perdait 0,35% face au billet vert, à 1,1704 dollar.

Dans le même temps, la livre sterling cédait 0,50% face au dollar à 1,2947 dollar.

"L'euro est sur le radar des investisseurs car plusieurs pays connaissent de nouveaux pics de cas de Covid-19", a noté Lee Hardman, analyste de FXTM.

C'est le cas en France, où le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir la mise en place à partir de samedi et pour au moins quatre semaines d'un couvre-feu entre 21H00 et 6H00 en région parisienne et dans huit autres métropoles.

L'Allemagne va elle aussi introduire de nouvelles mesures plus restrictives pour tenter de lutter contre une résurgence de la pandémie de Covid-19.

Les observateurs et acteurs du marché des changes ont aussi les yeux tournés vers Bruxelles où se déroule un sommet sur la relation post-Brexit qui agite depuis plusieurs séances la devise britannique.

"Il n'est dans l'intérêt de personne que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne sans accord. Les marchés penchent pour l'instant vers un accord Brexit de dernière minute, c'est pourquoi la livre sterling oscille toujours autour du niveau de 1,30 dollar", constate M. Hardman.

Le Premier ministre du Royaume-Uni s'est entretenu mercredi soir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et avec celui du Conseil européen Charles Michel, un échange au cours duquel les trois dirigeants n'ont pu que constater l'absence de progrès dans des discussions enlisées depuis des mois.

