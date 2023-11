Le dollar poursuit son recul, plombé par les perspectives de pause de la Fed

Le dollar continuait de se replier lundi face à l'euro et à la livre, toujours plombé par des indicateurs américains décevants qui renforcent les attentes des analystes d'une fin des hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 10H50 GMT (11H50 à Paris), le billet vert reculait de 0,19% face à la monnaie unique européenne, à 1,0752 dollar pour un euro, après avoir touché 1,0756 dollar, un nouveau plus bas depuis mi-septembre.

Il perdait également 0,26% face à la devise britannique, à 1,2414 dollar pour une livre, atteignant en début de séance un plus bas également depuis la mi-septembre, à 1,2424 dollar.

"Le rapport sur l'emploi de vendredi a montré un ralentissement du marché du travail américain plus prononcé que prévu par la plupart des analystes", rappelait Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Seulement 150.000 postes ont été créés en octobre aux Etats-Unis, soit la moitié du chiffre du mois précédent et en-deçà des attentes des économistes.

L'analyste note aussi la "position clairement modérée" adoptée par le président de la Fed Jerome Powell lors de la réunion de l'institution monétaire plus tôt la semaine dernière, qui "pourrait signaler la fin du cycle de hausses" de taux de l'institution.

La perspective d'une pause sur les taux d'intérêt de la Fed, voire d'une éventuelle baisse, "a contribué à faire baisser les taux obligataires américains", indiquait Lee Hardman, analyste chez MUFG, un autre facteur de baisse du dollar.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, les plus représentatifs des anticipations du marché en matière de politique monétaire, atteignait 4,87%, à leur plus bas depuis environ deux mois.

"Une inflation et des données économiques plus faibles aux États-Unis" exercent une pression à la baisse sur le billet vert, résumait Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank, qui estimait que "le potentiel de hausse du dollar est plus ou moins épuisé".

Seule la guerre entre Israël et le Hamas pourrait selon lui renforcer l'attrait du dollar "en tant que valeur refuge, en cas d'escalade" du conflit.

