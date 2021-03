Le dollar poursuit sa hausse, au plus haut en un an face au yen

Le dollar montait encore mardi, atteignant un plus haut depuis un an face au yen alors que les investisseurs misent sur une reprise plus rapide aux Etats-Unis que dans le reste du monde.

Vers 14H35 GMT (16H35 à Paris), le dollar gagnait 0,51% face au yen, à 110,37 yens pour un dollar, repassant le seuil des 110 yens pour la première fois depuis mars 2020, quand les inquiétudes provoquées par la pandémie de Covid-19 avait fait grimper la valeur de la monnaie japonaise, valeur refuge.

Face à l'euro, le billet vert prenait 0,33% à 1,1726 dollar pour un euro, après avoir atteint vers 13H50 GMT 1,1712 dollar, son plus bas depuis novembre et l'élection présidentielle américaine.

Depuis plusieurs mois, le dollar profite des perspectives plus positives aux Etats-Unis que dans le reste du monde, entre plan de relance massif et campagne de vaccination rapide.

Dernier signal en date que la reprise se profile de l'autre côté de l'Atlantique, la confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée en mars atteignant son plus haut niveau en un an, selon l'indice du Conference Board publié mardi.

Alors qu'un plan de soutien à l'économie face à la pandémie de Covid-19 de 1.900 milliards de dollars a déjà été validé, le président américain Joe Biden lance cette semaine la deuxième offensive de son mandat, un projet d'investissements dans les infrastructures qui pourrait atteindre 3.000, voire 4.000 milliards de dollars.

Pour financer ce projet, "une imposition plus forte est probable, mais l'émission de bons du trésor est inévitable, ce qui a fait monter les taux à long terme" aux Etats-Unis, commente Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

La hausse des taux rend le dollar plus attractif pour les investisseurs.

Par ailleurs, M. Biden a promis lundi que 90% des adultes américains seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril.

Alors que l'Europe est sous le coup d'une troisième vague de coronavirus, qui pousse plusieurs pays à durcir ou prolonger leurs mesures de restriction, l'euro "ne parvient pas à se reprendre, car le marché reste pessimiste", ont commenté les analystes de Sucden.

Enfin, le bitcoin, qui a bondi lundi avec une annonce de Visa qui poursuit ses expérimentations dans le monde des cryptomonnaies, montait encore de 2,8% à 58.876 dollars.

