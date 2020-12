Le dollar poursuit sa baisse, la Fed se réunit

Le dollar évoluait mercredi à ses plus bas en deux ans et demi face à l'euro et à un panier d'autres grandes monnaies alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) achève sa dernière réunion de politique monétaire de l'année.

Vers 10H20 GMT (11H20 à Paris), le dollar perdait 0,39% face à l'euro, à 1,2200 dollar pour un euro, et 0,33% face au yen, à 103,33 yens pour un dollar.

Le Dollar index, qui le compare aux autres grandes devises, a touché son plus bas depuis deux ans et demi vers 08H55 GMT. Face à l'euro, le billet vert a sombré à la même heure à son plus bas depuis avril 2018, à 1,2212 dollar pour un euro.

La réunion de la Fed, qui s'achèvera à 19H00 GMT, sera suivie d'une conférence de presse de Jerome Powell, président de l'institution.

"Le marché s'attend à ce que la Fed explique aujourd'hui qu'elle maintiendra sa politique monétaire accommodante sur une période prolongée", a expliqué Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Alors que les élus américains peinent à s'accorder sur un plan de soutien et de relance pour contrer la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, la Fed a multiplié les efforts pour doper l'économie américaine en maintenant les taux d'intérêts au plus bas.

Cela pèse sur le cours du dollar face aux autres monnaies.

Les cambistes ne s'attendent pas à ce que la Fed augmente son programme de rachats d'actif ou touche à son taux directeur, mais l'institution "est attendue sur le détail de son calendrier, pour savoir jusqu'à quand les rachats continueront", a détaillé Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank.

Outre-Atlantique, la Banque d'Angleterre (BoE) publiera les décisions de sa dernière réunion monétaire de l'année jeudi, alors que les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni continuent.

Malgré des divergences qui persistent sur la pêche, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a cependant fait état de progrès sur les deux autres sujets les plus épineux des négociations, estimant qu'il y avait "une voie vers un accord", "très étroite mais qui est bien là", à deux semaines de la date définitive du divorce entre Londres et l'UE.

Alors que le Royaume-Uni est secoué par la crise du Covid-19 et par le Brexit, la BoE pourrait évoquer la possibilité d'adopter un taux négatif pour soutenir l'économie, jugent certains analystes.

------------------------------------