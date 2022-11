Le dollar plonge après un ralentissement de l'inflation américaine

Le dollar piquait du nez jeudi au plus bas depuis plus de deux mois face à la livre, au yen et dans une moindre mesure face à l'euro, après l'annonce d'un fort ralentissement de l'inflation américaine en octobre.

Vers 19H50 GMT, le billet vert perdait 2,92% à 1,1690 dollar pour une livre, la devise britannique remontant à son plus haut niveau depuis fin août.

Le dollar s'enfonçait de 3,32% face à la devise japonaise à 141,77 yens pour un dollar, un plus haut pour le yen depuis le 6 septembre.

Quant à l'euro, il prenait 1,68% à 1,0179 dollar pour un euro, la devise européenne remontant à un sommet depuis mi-août contre le billet vert.

L'inflation a ralenti aux Etats-Unis en octobre, plus que prévu, à 7,7% sur un an selon l'indice CPI, contre 8,2% en septembre, tombant à son plus bas niveau depuis janvier 2022.

Les investisseurs en déduisaient que la lutte contre l'inflation et les tours de vis monétaires de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient s'atténuer, ce qui faisait baisser le billet vert.

Les données sur l'inflation "apaisent les inquiétudes quant à l'agressivité de la Fed, et assouplissent les conditions financières alors que les rendements du Trésor et le dollar chutent", soulignaient les analystes de Schwab.

"Les marchés surréagissent un peu par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre, puisqu'il s'agit d'une donnée uniquement sur l'inflation", tempérait Brad Bechtel de FX Jefferies. "C'est décidément un grand saut", ajoutait le spécialiste du marché des changes à l'AFP.

"Le marché est tellement anxieux d'entendre une bonne nouvelle et c'est le première bonne nouvelle qu'on ait eue depuis longtemps", ajoutait le cambiste.

Neil Wilson, analyste chez Markets.com, appelait à la prudence: "une donnée ne suffit pas à faire pivoter la Fed".

La Fed a relevé début novembre ses taux de 0,75 point en indiquant que "de nouvelles hausses seront appropriées".

Cependant, le dollar, qui a profité dans un premier temps de cette volonté de resserrer la politique monétaire, a été pris d'un accès de faiblesse lors des dernières séances, les investisseurs pariant que l'institut monétaire n'osera pas appliquer son programme si l'économie ralentit trop.

Or des taux d'intérêt élevés rendent les investissements en dollar plus rémunérateurs pour les investisseurs.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin rebondissait de 10,52% à 17.387 dollars, après avoir débuté la séance à son plus bas depuis novembre 2020 à 15.574 dollars.

La chute de la plateforme d'échanges FTX, qui devait être renflouée par sa rivale Binance avant qu'elle ne se rétracte, a fait perdre au bitcoin près d'un cinquième de sa valeur depuis dimanche.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

19H50 GMT 21H00 GMT