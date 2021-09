Le dollar ploie après un chiffre sur l'emploi américain très décevant

Le dollar creusait ses pertes face aux principales autres monnaies, dont l'euro, alors que les créations d'emplois américaines ont été bien moins élevées que prévu, ce qui pourrait peser sur la politique de la Fed.

Vers 13H40 GMT (15H40 à Paris), le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres monnaies, cédait 0,18% à 92,06 points.

L'euro gagnait 0,05% à 1,1881 dollar pour un euro. Plus tôt dans la séance, l'euro est monté à 1,1909 dollar, son plus haut niveau depuis un peu plus d'un mois.

Le rythme des créations d'emplois aux Etats-Unis a fortement ralenti en août, le variant Delta pesant sur la reprise: seuls 235.000 emplois ont été créés le mois dernier, soit trois fois moins que les 750.000 attendus par les économistes.

Vu l'ampleur de la déception, les analystes se demandaient plutôt pourquoi le dollar ne reculait pas avec plus de vigueur.

"La réaction du marché est assez faible, mais ceci dit le taux de chômage continue de baisser, donc la tendance reste positive" pour le marché de l'emploi, explique à l'AFP Chris Beauchamp, de IG Markets.

"Les données sont décevantes, mais je ne pense pas que cela change complètement la donne pour la Fed" (Banque centrale américaine), abonde Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

Le dollar est sur la pente descendante depuis vendredi dernier, quand le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell s'est montré plus prudent que prévu.

Il n'a pas évoqué de calendrier clair sur la baisse du programme de rachats d'actifs, et a insisté sur le fait qu'une telle baisse ne signifierait pas qu'une hausse des taux se profile.

"Vu que les données économiques s'améliorent en zone euro, et après plusieurs commentaires de membres de la Banque centrale européenne (BCE) prêts à resserrer la politique monétaire, l'euro risque de prendre le pas sur le dollar jusqu'à la réunion de la BCE de jeudi", estime M. Razaqzada.

