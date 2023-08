Le dollar pique du nez après l'emploi américain décevant

Le dollar flanchait vendredi après la publication de données sur l'emploi américain moins bonnes de prévu, poussant les investisseurs à miser sur une banque centrale américaine (Fed) moins déterminée à monter ses taux.

Vers 14H20 GMT (16H20 à Paris), le billet vert cédait 0,61%, à 1,1017 dollar pour un euro.

Le taux de chômage a de nouveau reculé en juillet aux Etats-Unis, mais les créations d'emplois ont, elles, été moins nombreuses qu'attendu, à 187.000 quand les analystes tablaient sur 200.000, selon le consensus de Market Watch.

"Ces derniers chiffres montrent que les efforts de la Fed pour resserrer sa politique monétaire portent leurs fruits en ralentissant le marché du travail", a estimé Benjamin Trevis, analyste de CEBR.

Mais certains analystes notent que la hausse des salaires, en revanche, reste vigoureuse, à 4,4% sur un an, comme en juillet.

"La Fed a assuré à plusieurs reprises que sa décision dépendrait des dernières données publiées, et il y a plusieurs chiffres à attendre avant sa prochaine réunion, dont l'inflation de la semaine prochaine", prévient David Henry, analyste de Quilter Cheviot.

Après sa baisse de la veille dans le sillage de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), la livre remontait aussi (+0,44% à 1,2764 dollar).

Alors que l'inflation est plus élevée au Royaume-Uni qu'aux Etats-Unis, "il faudrait plus de preuve d'une inflation qui recule et d'une croissance britannique moins forte pour convaincre les investisseurs de limiter leurs attentes de hausses des taux", explique Lee Hardman, analyste de MUFG.

Soutenue par cette attente d'une BoE plus active que la Fed, la livre a gagné 5,16% depuis le début de l'année face au dollar.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

14H20 GMT 21H00 GMT