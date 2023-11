Le dollar perd du terrain après la Fed, la livre attend la BoE

Le billet vert reculait jeudi face à l'euro et à la livre après la décision de la Fed de maintenir ses taux et le discours de son président Jerome Powell jugé par le marché comme plus accommodant, quand la livre patientait avant la décision monétaire de la BoE.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), le dollar reculait de 0,49% à 1,0623 dollar pour un euro, et perdait 0,26% face à la livre à 1,2184 dollar pour une livre.

Mercredi, à l'issue de la réunion de son comité monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) a gardé le statu quo sur ses taux d'intérêt directeurs pour la deuxième fois d'affilée, une décision attendue par les marchés.

Le président de l'institution monétaire Jerome Powell "s'est exprimé après l'annonce de la décision de maintenir les taux inchangés, et sa position a été considérée par beaucoup comme moins belliciste que lors des occasions précédentes", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Il a "laissé planer la possibilité d'une hausse en décembre", affirme Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank, mais "le ton général" a été perçu comme plus accommodant ("dovish").

"Les pleins effets" des 11 hausses des taux effectuées depuis mars 2022 "doivent encore se faire sentir", ce qui peut être long, a aussi souligné M. Powell.

Le dollar perd également un peu de terrain car M. Powell a "souligné à plusieurs reprises que les risques devenaient plus équilibrés, tant en ce qui concerne l'évolution de l'inflation que le risque d'en faire trop ou pas assez", explique Michael Pfister, analyste de Commerzbank.

Pour M. Evangelista, la dépréciation du billet vert devrait toutefois rester modérée, car si les "taux ont peut-être atteint un sommet, (...) ils resteront probablement aux niveaux élevés actuels jusqu'à la mi-2024".

Les investisseurs attendent désormais la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait également poursuivre sa pause dans le relèvement de ses taux jeudi, poussée par un contexte économique morose au Royaume-Uni.

"La question est maintenant de savoir combien de temps la BoE maintiendra les taux à ces niveaux plutôt que de savoir jusqu'où ils iront", relève Neil Wilson, de Finalto.

Plus tôt jeudi, la Banque de Norvège a, sans surprise, laissé son taux directeur inchangé mais a confirmé un nouveau resserrement "probable" de sa politique monétaire en décembre sur fond de ralentissement de l'inflation.

