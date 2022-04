Le dollar monte, le taux de chômage américain en baisse

Le dollar américain grimpait vendredi alors que le taux de chômage a presque atteint son niveau d'avant la pandémie aux États-Unis, laissant plus de marge à la Réserve fédérale américaine (Fed) pour lutter contre l'inflation.

Vers 15H00 GMT (17H00 à Paris), le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, prenait 0,38% à 98,68 points.

Face à l'euro, le dollar gagnait 0,27% à 1,1038 dollar pour un euro.

Le taux de chômage a continué à reculer aux États-Unis en mars, de 0,2 point, et tombe à 3,6%, frôlant désormais son niveau d'avant la pandémie, lorsqu'il était au plus bas en 50 ans.

"Il y a de plus en plus de preuves que le marché du travail est très tendu, comme l'a souligné le président de la Fed Jerome Powell", commente Daniel Vernazza, analyste à UniCredit.

Mi-mars, M. Powell avait déjà qualifié la tension sur le marché du travail de "malsaine", signalant ainsi sa volonté de resserrer la politique monétaire.

"La probabilité que la Fed relève ses taux de 50 points de base lors de sa prochaine réunion augmente", résume M. Vernazza.

Si la Fed devrait donc poursuivre le durcissement de sa politique monétaire, outre-Atlantique, la Banque centrale européenne (BCE) se montre pour l'instant moins déterminée.

L'inflation a pourtant atteint 7,5% sur un an en mars en zone euro, alimentée par la guerre en Ukraine qui fait flamber les tarifs de l'énergie.

"Les données du jour vont peut-être forcer la BCE à suivre l'avis du marché, qui table sur une hausse des taux européens de 40 à 50 points de base d'ici la fin de l'année", estime Craig Erlam, analyste d'Oanda.

"Il paraît de plus en plus probable que la BCE va accélérer le resserrement de sa politique monétaire, et nous tablons désormais sur un relèvement des taux dès juillet", abonde Andrew Kenningham, analyste de Capital Economics.

