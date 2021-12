Le dollar monte, l'inflation en ligne de mire, le bitcoin se stabilise

Le dollar américain montait lundi face à l'euro dans un marché déjà focalisé sur l'inflation aux États-Unis, attendue vendredi, et la réunion de la Fed la semaine prochaine, tandis que la cryptomonnaie bitcoin se stabilisait après le plongeon de samedi.

Vers 19H20 GMT, le dollar prenait 0,29% face à l'euro, à 1,1282 dollar.

Après avoir nettement baissé face à l'euro dans les dernières séances de novembre, le billet vert se rapproche peu à peu de son plus haut de l'année atteint le 24 novembre à 1,1186 dollar.

"Le dollar américain commence fort la semaine alors qu'on reste focalisé sur le variant du Covid et une réunion imminente de la Réserve fédérale", prévue les 14 et 15 décembre, indiquait Joe Manimbo de Western Union.

"Bien qu'on ne sache toujours pas si Omicron aura un impact sur l'économie mondiale, les marchés se sentent rassurés par les premières informations qui suggèrent que ses symptômes sont bénins", a-t-il ajouté.

Le risque d'événement majeur cette semaine est l'inflation aux États-Unis, dont les dernières données seront publiées vendredi. Selon les analystes, elle devrait bondir à 6,7% pour novembre après 6,2% en octobre.

Ensuite, les yeux sont braqués sur la décision proche de la Fed qui pourrait "réduire son soutien monétaire plus rapidement et ouvrir la voie à une hausse des taux plus tôt", a expliqué l'analyste. Ces données étaient favorables à la montée en puissance du billet vert.

"La propagation du nouveau variant Omicron du Covid-19 et les commentaires assez déterminés de la Fed ont augmenté la volatilité du dollar", a commenté pour sa part Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Les cambistes sont en effet partagés : est-ce que l'impact possible sur l'économie d'une nouvelle vague de Covid-19 va pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à temporiser avant de resserrer sa politique monétaire, ou va-t-elle agir pour contrer l'inflation ?

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin, dont le cours s'est effondré de plus de 20% en cours de journée samedi pour sombrer à un plus bas depuis fin septembre à 42.296 dollars avant de se redresser, se rapprochait lentement de son seuil symbolique des 50.000 dollars.

"La baisse a été déclenchée par un mouvement de ventes des actifs à risque démarré vendredi et provoqué par les inquiétudes sur le variant Omicron, et amplifié dans le cas du bitcoin par des volumes diminués par le week-end", a expliqué Victoria Scholar, analyste chez Interactive investor.

Par rapport à dimanche soir, le prix du bitcoin remontait de 0,28% à 49.367 dollars.

