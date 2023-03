Le dollar monte encore un peu dans le sillage de l'intervention de Powell

Le dollar gagnait encore du terrain mercredi au lendemain de propos du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, qui a affirmé que les taux directeurs pourraient monter plus haut que prévu pour réguler l'inflation.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert gagnait 0,14% à 1,0534 dollar pour un euro après être monté à un sommet depuis début janvier à 1,0525 dollar.

La devise américaine a également atteint un sommet depuis novembre face à la livre, à 1,1810 dollar pour une livre, et depuis décembre face au yen, à 137,91 yens pour un dollar.

"Le marché est devenu beaucoup plus volatil hier avec l'intervention de M. Powell, qui s'est avérée être explosive", commente James Harte, analyste chez TickMill.

"Les données économiques les plus récentes sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt sera susceptible d'être plus élevé que prévu", a déclaré le président de la Fed devant une commission du Sénat.

Les investisseurs sont désormais une majorité à tabler sur une hausse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion, là où ils prévoyaient encore 25 points de base avant les propos de M. Powell, qui s'exprimera à nouveau mercredi, cette fois-ci devant les élus de la Chambre des représentants.

"La journée sera également par la publication aux Etats-Unis de premiers chiffres sur l'emploi (rapport ADP à 13H15 GMT) qui précèdent le rapport officiel publié ce vendredi", souligne Guillaume Dejean, analyste chez Convera.

Hors des Etats-Unis, la semaine reste chargée pour les banques centrales. La Banque du Canada (BoC) publiera sa décision de politique monétaire en cours de séance, et la Banque du Japon lui emboîtera le pas le lendemain.

