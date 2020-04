Le dollar monte encore face à l'euro malgré les chiffres sur le chômage américain

L'euro se repliait pour la cinquième séance de suite vendredi face à un dollar qui continue à profiter de son statut de valeur refuge en pleine pandémie de coronavirus, et ce malgré des chiffres décevants sur l'emploi américain.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,41% face au billet vert, à 1,0813 dollar. Sur la semaine, il perdait environ 3%.

"Le dollar américain continue à montrer ses muscles cette semaine malgré une série de statistiques historiquement mauvaises (pour l'économie américaine), le mouvement généralisé de baisse sur les marchés actions poussant les investisseurs à se réfugier dans le billet vert", remarquent les analystes de Tempus.

"Pourtant les statistiques se sont encore aggravées avec les chiffres choquants sur l'emploi aux Etats-Unis", ajoutent-ils.

Le rapport publié par le département du Travail américain ont en effet officialisé les premiers effets de la crise sanitaire qui paralyse une bonne partie de l'économie mondiale depuis plusieurs semaines.

Le taux de chômage, qui était tombé en février à 3,5%, le niveau le plus bas en 50 ans, est brutalement remonté à 4,4%. L'économie a détruit 701.000 emplois sur le mois, le plus important nombre depuis mars 2009, en pleine crise financière.

Les données devraient encore empirer pour le mois d'avril puisque le rapport ne prenait pas en compte la deuxième quinzaine de mars, quand la majorité des licenciements liés aux mesures de confinement ont eu lieu.

Mais dans le même temps, la pandémie de Covid-19 "continue de mal tourner en Europe, en particulier en Italie et en Espagne", a souligné Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

Le nombre de cas confirmés ne cesse de grimper dans le monde. Il était au-delà du million jeudi soir, tandis que celui des décès dépasse désormais les 52.000, selon un comptage de l'AFP.

L'Europe est le continent le plus touché, mais les Etats-Unis sont en passe de devenir le nouvel épicentre avec un quart des cas enregistrés.

"Malgré les signes d'un pic, la réponse politique en Europe reste moins impressionnante qu'ailleurs. Comme lors des crises précédentes, les autorités européennes tardent à trouver un consensus sur les politiques à mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes", a remarqué M. Halpenny.

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a d'ailleurs prévenu vendredi que la réunion des ministres des Finances de la zone euro de mardi devrait aboutir à des "décisions" et ne pas en rester aux "palabres".

Il a aussi réitéré la proposition de la France de créer un nouveau fonds pour aider l'UE à relancer son économie à moyen et long terme.

Cette proposition ne fait pas l'unanimité dans une Europe divisée entre certains Etats qui souhaitent une solidarité plus forte et d'autres plus réticents à s'engager sur cette voie.

"Un soutien budgétaire inadéquat pour les pays très endettés ou des règles futures trop contraignantes comporteraient des risques existentiels tant pour l'UE que pour l'euro", a néanmoins averti Brian Martin, analyste pour ANZ.

Le dollar canadien pour sa part "est la seule grande monnaie à parvenir à inverser la tendance face au dollar américain", soulignent les analystes de Tempus. Il est soutenu par la forte remontée des cours du pétrole, le baril d'or noir à New York ayant encore bondi de 12% vendredi après s'être envolé de 25% la veille, dans la mesure où le Canada est un important exportateur de brut.

