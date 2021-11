Le dollar hésite dans un marché prudent avant la Fed

Le dollar américain se stabilisait mardi face à l'euro dans un marché hésitant avant une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), plusieurs autres instituts monétaires se réunissant par ailleurs cette semaine.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le dollar cédait 0,08% à 1,1598 dollar pour un euro.

"Le marché des changes reste dans des fourchettes de prix étroites", commente Lukman Otunuga, analyste chez FXTM, alors que la semaine est selon lui "cruciale, surchargée de réunions de banques centrales et d'indicateurs économiques".

La Fed se réunit mardi et mercredi, et les marchés attendent de voir si le programme de rachats d'actifs va être réduit aux Etats-Unis.

En Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale de Norvège se réunissent également cette semaine; la première envisage de remonter ses taux, ce que la deuxième a déjà fait.

Le dollar australien reculait fortement (-0,75% face au billet vert à 1,3389 dollar australien), alors que la Banque centrale d'Australie (RBA) a annoncé mardi que ses taux directeurs, à leur plus bas historique, n'augmenteraient pas en 2022, même si elle n'exclut plus une hausse en 2023.

"Il n'y a aucune raison pour que la RBA cède au marché et change de tactique", estime Kit Juckes, analyste chez Société Générale, qui souligne que l'inflation australienne ne s'est pas envolée, comme c'est le cas en Europe ou en Amérique du Nord.

Outre les banques centrales, les marchés attendront vendredi l'emploi américain, indicateur clef puisqu'il influence fortement la politique monétaire de la Fed.

Les cambistes gardaient également un oeil sur le franc suisse, qui reculait mardi face à l'euro (-0,27% à 1,0580 franc suisse), après avoir atteint son plus haut depuis mai 2020 la veille à 1,0548 franc suisse.

Depuis un mois, la monnaie suisse grimpe en flèche de près de 2% face à la monnaie unique européenne.

"Les marchés tablent désormais sur des hausses des taux plus rapides et plus marquées de la banque centrale suisse par rapport à la Banque centrale européenne (BCE)", note Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

"Mais la Banque suisse fait face au même défi que par le passé: une appréciation du franc suisse marquée, qui menace la stabilité des prix, un des objectifs de la politique monétaire", ajoute-t-elle.

-------------------------------