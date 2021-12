Le dollar hésite avant la Fed, la livre dopée par l'inflation

Le dollar américain reculait légèrement mercredi face à l'euro après ses gains de la veille, les investisseurs attendant le résultat de la réunion de la Fed, tandis que la livre britannique profitait d'un bond de l'inflation au Royaume-Uni.

Vers 10H35 GMT (11H35 à Paris), le dollar cédait 0,10% à 1,1270 dollar pour un euro.

Le billet vert s'est renchéri face à la monnaie unique européenne depuis le début du mois (+0,6%), sans renouer avec son plus haut depuis juin 2020 atteint le 24 novembre à 1,1186 dollar.

La Réserve fédérale américaine (Fed) conclura mercredi à 19H00 GMT sa dernière réunion de l'année, et une accélération de la diminution de son programme de rachats d'actifs est déjà intégrée par le marché.

"Ce qui est moins clair, c'est à quel point les prévisions de hausse des taux des membres du comité monétaire va montrer une accélération", explique Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

"Comment est-ce que l'arrivée d'Omicron va changer le message du patron de la Fed Jerome Powell?", se demande-t-il.

De son côté, la livre britannique prenait 0,24% à 1,3262 dollar pour une livre et 0,13% à 84,98 pence pour un euro.

L'inflation a bondi à 5,1% sur un an en novembre, se hissant à son plus haut niveau en plus de dix ans.

Jusqu'à présent, la Banque d'Angleterre (BoE) tablait sur une inflation qui dépasserait 5% seulement en avril, selon les estimations d'un de ses gouverneurs adjoints.

"La BoE va être sous pression et devra établir des plans clairs" pour resserrer sa politique monétaire et limiter l'inflation "même si elle ne remonte pas ses taux demain", estime Joshua Mahony, analyste chez IG.

