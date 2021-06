Le dollar hésite avant la conclusion de la réunion de la Fed

Le dollar évoluait à l'horizontale face à l'euro dans un marché attentiste avant la publication dans la soirée de la décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le dollar rognait 0,02% sur la monnaie unique européenne, à 1,2129 dollar pour un euro.

"Les investisseurs font du surplace tant qu'ils ne connaissent pas la décision du comité monétaire", a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

La Fed devrait très probablement conserver ses taux et son programme de rachats d'actifs inchangés, mais le marché guette toute altération de son message, qui sera publié à 18H00 GMT, pour savoir si son inquiétude face à l'inflation augmente, et si sa politique monétaire pourrait être durcie plus vite que prévu.

Lors de sa dernière réunion fin avril, la Fed était restée sur la même ligne que depuis le début de l'année: l'inflation augmente en raison de facteurs temporaires, et l'institution ne veut pas entraver la croissance en durcissant sa politique monétaire.

Depuis, malgré une hausse de l'inflation qui pourrait pousser la Fed à changer de ton, le dollar, qui serait rendu plus attractif par des taux plus élevé, s'inscrit en léger recul face à l'euro (-0,3% depuis la dernière réunion).

La livre britannique, de son côté, montait mercredi matin (+0,14% face au dollar à 1,4102 dollar pour une livre, +0,11% face à l'euro à 86,01 pence pour un euro).

L'inflation a accéléré à 2,1% sur un an en mai au Royaume-Uni, dépassant les 2% pour la première fois depuis juillet 2019, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques.

"Une hausse de l'inflation fait monter les chances que la Banque d'Angleterre resserre sa politique monétaire un peu plus vite que prévu", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

