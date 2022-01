Le dollar hésite avant l'inflation américaine

Le dollar américain évoluait sans tendance forte face à l'euro mercredi, à quelques heures des données sur l'inflation en décembre qui devraient influencer la politique monétaire à venir de la Fed (Réserve fédérale américaine).

Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), le dollar prenait quelque 0,04% à 1,1363 dollar pour un euro.

"L'inflation reste le problème le plus important, et la hausse des prix aux Etats-Unis pourrait atteindre un plus haut en plusieurs années", commente Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

La veille, le président de la Fed Jerome Powell a affirmé devant le Sénat américain que l'institut monétaire agirait "en conséquence" si l'inflation venait à persister au second semestre.

A l'inverse, la Banque centrale européenne (BCE) a pour l'instant signalé qu'elle ne remonterait pas ses taux en 2022, tolérant l'inflation pour éviter d'étouffer l'économie.

"Une inflation élevée sans réponse adéquate de la politique monétaire rendrait la monnaie unique européenne bien moins attractive sur le marché des changes", rappelle Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

Pourtant, si l'euro évolue à un niveau près de 7% plus bas qu'il y a un an, la devise européenne reste proche de son plus haut face au dollar depuis novembre, et le billet vert peine à repartir de l'avant depuis quelques semaines.

Les commentaires de M. Powell auraient pu être encore plus agressifs, commente Lee Hardman, analyste chez MUFG, qui estime que le pari du marché, avec quatre hausses des taux de la Fed avant la fin de l'année, reste ambitieux.

"Il faudrait que l'inflation arrive bien plus forte que prévu pour que le dollar reparte en hausse", estime M. Hardman. Les analystes tablent sur une hausse des prix de 7% en décembre.

L'indice des prix à la consommation (CPI) pour décembre sera publié à 13H30 GMT.

