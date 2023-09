Le dollar fléchit après le rapport mensuel sur l'emploi américain

Le dollar fléchissait vendredi face à l'euro, après des données officielles mensuelles sur l'emploi américain mitigées qui pourraient pousser la banque centrale américaine (Fed) à faire une pause dans son cycle de hausse des taux.

Vers 13H10 GMT (15H10 à Paris), le dollar reculait de 0,11% à 1,0855 dollar pour un euro.

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont été plus nombreuses qu'attendu, avec 187.000 emplois créés, contre les 170.000 prévus par les analystes, a annoncé vendredi le département du Travail.

"Cependant, il est clair que le rythme de croissance du marché du travail commence à ralentir", note Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot.

Le taux de chômage aux Etats-Unis a en effet grimpé en août à son plus haut niveau depuis février 2022, s'établissant à 3,8%, contre 3,5% en juillet.

"Cela indique peut-être que nous sommes à la fin du cycle de hausse des taux (de la Fed), ou presque", explique M. Carter.

"La Fed ne voudra pas sur-réagir, et comme sa prochaine réunion est imminente et que les données restent stables pour l'instant, nous pouvons la voir appuyer sur le bouton de pause et passer" à une posture plus attentiste, avance-t-il, rappelant qu'il faut compter "entre 12 mois et deux ans pour que les hausses de taux se répercutent sur l'économie réelle".

Ces très attendues données sur l'emploi clôturent une semaine riche en indicateurs économiques aux Etats-Unis, avant le long week-end du Labor Day.

Dans son discours lors du colloque annuel des banquiers centraux aux Etats-Unis la semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, avait averti que l'institution procéderait "prudemment" en étudiant les données économiques.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin baissait de 0,07% à 26.033 dollars.

Le bitcoin renoue ainsi avec un prix plus bas, autour des 25.000 dollars, effaçant ses gains générés par une décision de justice américaine mardi en faveur du gestionnaire d'actifs en cryptomonnaies Grayscale, qui veut coter en Bourse un produit d'investissement ETF appuyé sur le bitcoin.

Jeudi, la SEC, le gendarme boursier américain a repoussé plusieurs décisions concernant des demandes de lancement d'ETF basés sur le bitcoin faites notamment par Invesco ou WisdomTree.

Ce délai supplémentaire "pour tous les candidats a alimenté l'incertitude sur le marché et fait baisser les prix du bitcoin une fois de plus", explique James Harte, analyste chez TickMill.

