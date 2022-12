Le dollar flanche, le yen se maintient après la BoJ

Le dollar fléchissait jeudi par rapport aux autres principales devises, lesté par son statut de valeur refuge en plein regain d'appétit pour le risque chez les investisseurs, mais également par la force du yen.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert cédait 0,42% à 1,0649 dollar pour un euro, et 0,19% à 1,2106 dollar pour une livre.

"Le billet vert semble prêt à clôturer la semaine sur une note négative", commente Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a enregistré en décembre un rebond inattendu, et retourne à son plus haut niveau depuis plus de six mois, mais les ménages américains anticipent toujours une récession dans les mois à venir.

La publication de ces données mercredi a ravivé l'appétit pour le risque des investisseurs, "l'humeur optimiste des marchés réduisant l'attrait du dollar", devise habituellement considérée comme une valeur refuge, explique l'analyste.

Le dollar pâtissait également de la force du yen.

La monnaie japonaise a gagné près de 4% par rapport au billet vert depuis mardi, après que la Banque du Japon (BoJ) a indiqué qu'elle tolèrerait une hausse accrue des rendements obligataires, un mouvement modéré par rapport aux hausses des taux adoptés par les autres grandes banques centrales mais un coup de tonnerre par rapport à la politique ultra-souple observée jusqu'à présent.

La mesure a en effet été considérée par les cambistes "comme le premier pas vers un resserrement monétaire de la BoJ", poursuit M. Evangelista.

Jusque-là, le yen avait particulièrement souffert du ton beaucoup moins agressif de la BoJ face à l'inflation, par rapport à celui de la majorité des autres grandes banques centrales comme la Réserve fédérale américaine (Fed).

La devise japonaise prenait jeudi 0,32% à 132,03 yens pour un dollar.

