Le dollar fait une pause, avec le repli des taux obligataires

Le dollar s'est légèrement replié mercredi face à l'euro et la livre, le ressac des taux obligataires déclenchant des prises de bénéfices, accentuées par un décalage entre les indicateurs du jour en Europe et aux Etats-Unis.

Au fixing (heure de fixation du cours de clôture), à 21H00 GMT, le billet vert cédait 0,35% face à l'euro, à 1,0504 dollar. La veille, le dollar avait atteint un nouveau sommet face à la monnaie unique, à 1,0448 dollar, une première depuis début décembre.

La livre grimpait de son côté de 0,47% à 1,2135 dollar, après avoir atteint un nouveau plus bas depuis mi-mars, à 1,2037 dollar.

Ce mouvement résultait "en partie d'une prise de bénéfices suite aux récents gains du dollar, qui ont été assez extraordinaires depuis la mi-juillet", expliquait Craig Erlam, analyste à Oanda, interrogé par l'AFP.

Le "greenback", l'un des surnoms de la devise américaine, a ainsi progressé de plus de 7% face à son grand rival européen.

La consolidation de mercredi a été rendue possible par une inflexion des taux obligataires américains, qui ont reculé après avoir enregistré, la veille, des sommets de 16 ans sur les échéances à 5, 10 et 30 ans.

En outre, la monnaie commune à 20 pays du Vieux continent a été soutenue par un indice PMI de l'activité dans les services en septembre, ressorti au-dessus des attentes.

Dans le même temps, le rapport du cabinet ADP a fait état de 89.000 créations d'emplois en septembre, soit quasiment la moitié des 150.000 attendus par les économistes.

Malgré la pause de mercredi, Kit Juckes, de Société Générale, voit la volatilité s'accroître sur le marché des changes, et non se réduire.

Le dollar garde la main, et il n'est pas exclu, selon lui, de le voir s'approcher un peu plus de la parité avec l'euro dans les semaines à venir, ou de s'aventurer plus loin que 150 yens.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

21H00 GMT 21H00 GMT