Le dollar fait une pause avant des données macroéconomiques aux Etats-Uis

Le dollar américain reprenait son souffle jeudi, après son bond de la veille, avant la publication de données macroéconomiques aux Etats-Unis sur la création d'emplois dans les entreprises privées et sur le marché du travail américain pour le mois de mai.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le dollar perdait 0,31% à 1,0683 dollar pour un euro.

La veille, "des données américaines robustes et l'extinction des espoirs de voir la Fed (Réserve fédérale, ndlr) assouplir ses prévisions de hausse ont été à l'origine du rallye du dollar américain", explique Jeffrey Halley, analyste pour Oanda.

Alors que la Fed a commencé à relever avec vigueur ses taux directeurs, les marchés se demandent jusqu'à quand elle pourra continuer à resserrer sa politique monétaire.

Les investisseurs se tourneront vers les données de création d'emplois des entreprises du secteur privé aux États-Unis (rapport ADP) publiées jeudi et vers le rapport du marché du travail américain pour le mois de mai vendredi.

Pour Antje Praefcke, analyste pour Commerzbank, les données du marché du travail ne devraient cependant pas être "décisives pour le dollar à l'heure actuelle".

La Réserve fédérale prenant "déjà des mesures importantes et décisives contre les risques d'inflation, une hausse ou une baisse d'un dixième du taux de chômage ne changera rien à l'approche actuelle de la Fed. Et par conséquent, elle n'aura pas non plus d'effet sur le dollar", affirme-t-elle.

"Les choses seraient différentes si l'emploi s'effondrait soudainement, signalant ainsi que les hausses de taux rapides ont un effet modérateur sur l'économie", ce qui pèserait alors sur le dollar, fait valoir l'analyste.

Quant au rapport de la société de services aux entreprises ADP, il est "important" estime Ipek Ozkardeskaya, analyste pour la banque Swissquote, "mais à moins d'une bonne surprise, il est peu probable qu'il donne une nouvelle direction au marché".

Le bitcoin, quant à lui, "a chuté aussi vite qu'il a augmenté en début de semaine, l'appétit des investisseurs pour le risque ayant fortement diminué au cours des dernières sessions", commente Ipek Ozkardeskaya.

Il s'échangeait pour 29.909 dollars, repassant en dessous de la barre des 30.000 dollars.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT