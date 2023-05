Le dollar fait une pause après une nouvelle semaine enchantée

Le dollar consolidait vendredi à l'issue d'une nouvelle semaine faste, qui l'a vu reprendre du terrain contre la plupart des devises majeures, sur un marché qui se fait à l'idée de taux américains élevés pour longtemps.

Vers 20H05 GMT, le billet vert cédait 0,32% face à la monnaie unique, à 1,0805 dollar pour un euro. Plus tôt, vendredi, il était monté jusqu'à 1,0760 euro, pour la première fois depuis un mois et demi.

Le "greenback", l'un des surnoms du dollar, s'appréciait face à des devises plus volatiles comme le dollar canadien, le peso mexicain ou le réal brésilien.

"Le dollar a été renforcé, ces dernières semaines, par les signes de résilience de l'économie américaine combinés à des propos offensifs de membres de la Réserve fédérale (Fed)", a résumé, dans une note, Joe Manimbo, de Convera.

Alors qu'ils tablaient, il y a peu, sur trois baisses de taux d'ici la fin de l'année, les opérateurs n'en anticipent plus que deux, la première en novembre seulement.

L'impression n'a pas été modifiée par les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui a ouvert la porte vendredi à une pause lors de la prochaine réunion de l'institution, mi-juin, mais tout en suggérant que les taux resteraient proches de leurs niveaux actuels à moyen terme.

"Les données vont dans le sens de l'opinion du comité (de politique monétaire de la Fed) selon laquelle il faudra du temps pour faire refluer l'inflation", a dit le banquier central lors d'une table ronde avec un autre ancien président de la Fed, Ben Bernanke.

L'annonce surprise d'une rupture des négociations entre Maison Blanche et opposition parlementaire républicaine a redonné de l'allant au dollar et lui a permis de limiter ses pertes.

"Nous n'avons pas de mouvement" de la part du gouvernement, a regretté le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour qui le temps d'une "pause" est venu.

Selon les projections du Trésor américain, les Etats-Unis sont à moins de deux semaines d'un possible défaut de paiement, aux conséquences dévastatrices.

"Ce sont des postures politiques, qui n'ont aucun sens", a commenté Christopher Vecchio, pour qui "un accord sera trouvé".

"Si on passe les prochaines semaines sans un défaut et sans défaillance de banques, cela donnera à la Fed des marges pour se concentrer sur l'inflation et maintenir les taux à un niveau elévé pour plus longtemps."

Ailleurs sur le marché des changes, le rand sud-africain est tombé au plus bas niveau de son histoire face au dollar vendredi, à 19,5247 rands pour un dollar.

La devise était fragilisée par la déprime des cours des matières premières après une année 2022 étincelante, un paramètre crucial pour l'Afrique du Sud, grande exportatrice d'or, platine ou minerai de fer, notamment.

Les opérateurs attendaient également la décision de l'agence d'évalutation financière S&P, qui pourrait abaisser vendredi la note du pays, déjà en catégorie spéculative.

