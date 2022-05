Le dollar fait une pause, à des niveaux historiques

Le dollar américain se donnait un instant de répit vendredi, au moment d'achever une semaine qui l'a vu enchaîner des sommets pluriannuels face à plusieurs devises majeures, en premier lieu l'euro, menacé par le spectre de la parité.

Vers 19H10 GMT, le billet vert cédait 0,22% face à la monnaie unique européenne, à 1,0404 dollar. Plus tôt, le "greenback" avait avancé jusqu'à 1,0350 dollar pour un euro, non loin de son sommet de janvier 2017.

S'il allait au-delà de 1,0341, il serait en territoire vierge depuis 19 ans.

Le "buck", l'un de ses nombreux autres surnoms, restait stimulé, en général, par la politique monétaire de plus en plus agressive de la banque centrale américaine (Fed), en particulier par les dernières déclarations de son président, Jerome Powell.

Jeudi, celui qui venait d'être reconduit officiellement à la tête de l'institution a laissé entendre que la fameuse hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur de la Fed, dont l'hypothèse avait fait si peur au marché, n'était finalement pas totalement écartée, bien qu'il ait dit le contraire la semaine passée.

Côté européen, Kit Juckes, analyste de la Société Générale, prévient que les ruptures d'approvisionnement de l'Europe en gaz russe, qui ont déjà commencé, rendent "substantiel le risque de voir l'euro/dollar descendre en-dessous de la parité".

En l'état, "l'euro est bon marché", dit-il, dans une note, "mais on ne peut pas l'acheter", car la probabilité de le voir perdre encore de sa valeur est trop forte.

"Il y a une tonalité négative, qui suggère un risque croissant de voir la monnaie unique tomber vers la parité", abonde, dans une note, Joe Manimbo, de Western Union.

Même aidé par plusieurs hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE), dont une possible dès juillet, l'euro "serait toujours lesté d'un désavantage significatif en termes de taux par rapport au dollar", prévient l'analyste, la Fed ayant déjà accumulé une nette avance.

S'il maintenait son emprise sur l'euro, le dollar "prenait un peu de champ" vendredi face aux devises jugées plus risquées, comme les dollars canadien et australien, relevait Erik Nelson, de Wells Fargo.

"Je pense qu'on n'en a pas encore fini" avec la montée du dollar, a néanmoins estimé l'analyste.

Ailleurs sur le marché des changes, le yuan continuait de reculer, également face au dollar, à sa plus faible valeur depuis 18 mois. Face au billet vert, le dollar de Hong Kong a frôlé un plus bas de 38 ans, à 7,85 "HKD" --son sigle-- pour un dollar américain.

"Je pense que la Banque populaire de Chine est assez à l'aise avec ce mouvement", qui a été "très violent", a commenté Erik Nelson. Pour lui, les autorités chinoises devraient laisser la devise se déprécier encore jusqu'autour de 7 yuan pour un dollar (6,78 actuellement), avant de le freiner.

