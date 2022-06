Le dollar faiblit, sapé par le ralentissement de l'inflation aux États-Unis

Le dollar faiblissait jeudi après la publication d'un indice de prix montrant un ralentissement de l'inflation aux États-Unis en mai, qui a fait fléchir les taux d'intérêt et modifié les prévisions des cambistes en matière de politique monétaire.

Vers 20H00 GMT, l'euro gagnait 0,37% face au billet vert, à 1,0481 dollar pour un euro. Le "greenback" reculait aussi face à la livre sterling et aux dollars australien et canadien.

"C'est cet indicateur PCE qui oriente le marché aujourd'hui", a expliqué Joel Kruger, de LMAX Group. "Le fait qu'il soit plus bas que prévu aide le marché", en le rassurant sur la trajectoire de l'inflation, et en laissant espérer un moindre resserrement de la politique monétaire américaine.

Les cambistes évaluent désormais à près de 20% la probabilité d'un relèvement d'un demi-point du taux directeur de la Réserve fédérale (Fed) lors de sa prochaine réunion, les 26 et 27 juillet, contre 6% il y a une semaine, le scénario central demeurant une hausse de 0,75 point, qui serait la seconde d'affilée.

L'indice PCE est ressorti, en mai, à 6,3% sur un an, soit moins que les 6,4% attendus par les économistes, au même niveau que le mois précédent. L'indice hors prix de l'énergie et de l'alimentation a lui décéléré par rapport à avril.

"Peut-être que les taux d'intérêt plus élevés commencent à refroidir un peu l'inflation", a commenté Joel Kruger. "C'est ce qu'on espère, en tout cas."

Ces chiffres ont permis à l'euro de rebondir après être descendu à son plus bas niveau depuis deux semaines. La monnaie unique a même frôlé son plancher de cinq ans, atteint mi-mai.

Reflétant également ce repositionnement, les taux d'intérêt américains ont nettement reculé. Le rendement des emprunts d'État américains à dix ans est repassé sous 3% pour la première fois depuis trois semaines.

Le fait que jeudi corresponde au dernier jour du trimestre et du semestre a ajouté de la volatilité, les cambistes toilettant leur portefeuille avant d'entamer la seconde partie de l'année.

L'approche du week-end férié de la fête nationale aux États-Unis privait aussi le marché d'une partie de sa liquidité, a souligné Joel Kruger, ce qui accroit la volatilité, même si beaucoup d'opérateurs cherchaient à consolider leurs positions avant ces trois jours fériés.

Côté cryptomonnaies, le marché a connu une nouvelle glissade jeudi, le bitcoin tombant sous 19.000 dollars pour la première fois depuis dix jours.

"Le marché continue d'être orienté par les données macroéconomiques", le ralentissement économique en cours et le durcissement des politiques monétaires dans la plupart des pays majeurs, selon Joel Kruger.

"Il y a encore beaucoup d'argent investi dans les cryptomonnaies et ce marché ne va pas bien", a relevé Tom Cahill, de Ventura Wealth Management. "Cela pèse sur le moral des investisseurs, surtout les plus jeunes. Cela les inquiète pour leurs autres investissements et leur pouvoir d'achat."

