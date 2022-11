Le dollar faiblit encore, la livre hésite après l'inflation britannique

Le dollar baissait à nouveau mercredi, l'inquiétude géopolitique après la chute d'un missile en Pologne étant atténuée par la prudence de Washington sur le sujet, tandis que la livre hésitait alors que l'inflation britannique a atteint un sommet en 41 ans.

Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le billet vert cédait 0,79% à 1,0431 dollar pour un euro.

Le dollar, valeur refuge, avait dans un premier temps été privilégié par les investisseurs après la chute d'un missile d'origine inconnue qui a tué deux personnes dans le village polonais de Przewodow.

La Russie, qui a envahi l'Ukraine le 24 février, a été immédiatement désignée comme suspecte. Mais le président américain Joe Biden a jugé l'hypothèse d'un tir depuis la Russie "improbable".

Cela a "atténué les inquiétudes géopolitiques", commentent les analystes de Sucden, qui préviennent cependant que le marché risque de rester volatil au fur et à mesure que de nouvelles informations et réactions sont publiées.

La livre sterling, quant à elle, reprenait 0,59% à 1,1934 dollar mais cédait 0,21% à 87,41 pence pour un euro.

L'inflation britannique a atteint 11,1% sur un an en octobre, au plus haut depuis 1981 et plus élevée que ne l'attendaient le marché ou la Banque d'Angleterre (BoE).

Cette dernière avait signalé lors de sa dernière réunion que les vents contraires qui soufflent sur l'économie britannique allait la forcer à replier la voilure en ne remontant pas ses taux aussi haut que le marché ne l'attend.

"Je crois que la BoE va être obligé de faire plus que ce qu'elle signale actuellement", prévient Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Cours de mercredi Cours de mardi

--------------------------------

10H30 GMT 21H00 GMT