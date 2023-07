Le dollar faiblit encore après un nouveau bon signe de l'inflation américaine

Le dollar faiblit encore jeudi après une nouvelle preuve de la décrue de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui limite la nécessité de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 19H20 GMT, le billet vert perdait 1,11% à 1,3132 dollar pour une livre, un niveau plus vu depuis début mars 2022.

L'euro gagnait pour sa part 0,83% à 1,1221 dollar, un sommet depuis fin février 2022.

Enfin, le franc suisse montait de 1,01% à 0,8587 franc suisse pour un dollar, nouveau record depuis début 2015.

Le Dollar index, qui compare le billet vert à un ensemble de monnaies, passait sous la barre des 100 points pour la première fois depuis mars 2022.

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de seulement 0,1% en juin sur un mois aux Etats-Unis, soit un peu moins que les 0,2% attendus par les analystes.

De quoi "alimenter les espoirs d'une fin des hausses des taux de la Fed", la banque centrale américaine, a commenté Chris Beauchamp, analyste chez IG.

La veille, l'indice des prix à la consommation CPI montrait un ralentissement à 3%.

Les rendements obligataires ont continué à se détendre, celui à 10 ans passant à 3,76% au lieu de 3,85% la veille et celui des bons du Trésor à deux ans glissant à 4,61% contre 4,74%.

"Le marché est toujours convaincu qu'une nouvelle hausse des taux d'un quart de point de pourcentage est sur la table à la fin du mois pour la Fed, mais l'idée que ce sera la fin du cycle de resserrement monétaire gagne du terrain", explique Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

Christopher Vecchio de TastyLive observait pour sa part "un recalibrage total des vues que le marché a de la trajectoire de la Fed".

"En cinq séances, le dollar a perdu 3,6%. La Fed devrait encore relever le taux directeur une fois, mais de gros doutes pèsent sur une deuxième hausse tandis que les autres banques centrales (ndlr: Banque centrale européenne et Banque d'Angleterre) ont encore du pain sur la planche", a indiqué l'analyste.

Il pointait du doigt également le renforcement du yen depuis plus d'une semaine (+0,37% à 137,99 yens pour un dollar vers 19H20 GMT) et celui du yuan chinois qui s'est raffermi après une modification de sa fourchette de référence par la Banque populaire de Chine.

"Janet Yellen, la secrétaire américaine du Trésor va en Chine et soudainement le yuan se renforce. Y a-t-il un effort concerté pour contenir la force du dollar?" s'est-il interrogé.

"Un dollar plus faible n'est pas un problème pour la Fed et au contraire cela soutient les exportations, rendant les biens américains moins chers et soutenant les bénéfices des entreprises américaines", a souligné M. Vecchio.

