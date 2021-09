Le dollar enfonce l'euro, au plus haut depuis 14 mois

Le dollar américain a repris ses assauts contre l'euro jeudi, soutenu par des craintes sur la persistante de l'inflation aux États-Unis et la perspective d'un resserrement monétaire anticipé de la Banque centrale américaine (Fed).

Le billet vert est monté à son plus haut niveau depuis fin juillet 2020 face à la monnaie unique, à 1,1563 dollar pour un euro.

Le seuil de 1,16 dollar pour un euro, enfoncé jeudi, "est assez important d'un point de vue technique", a souligné Mazen Issa, analyste changes pour TD Securities.

Cela pourrait marquer, en effet, la sortie d'une figure technique dite "ETE" (épaule-tête-épaule), durant laquelle la courbe de la parité euro/dollar a dessiné l'équivalent d'une tête et de deux épaules au gré des hausses et des baisses.

"Cela suggère un retournement, ou en tout cas un élan", a conclu Mazen Issa.

"Le marché des changes a été lent pour s'ajuster à une Fed plus portée sur un resserrement monétaire", après la réunion de la Banque centrale américaine, les 21 et 22 septembre, selon l'analyste.

Avec la remontée brutale des rendements des emprunts d'État américains, l'écart de taux avec les grandes nations européennes a sensiblement augmenté, ce qui rend d'autant plus attractif les investissements aux États-Unis et soutient le dollar.

Le mouvement est valable, depuis quelques jours, pour l'ensemble des principales devises, même si le "greenback" s'est légèrement replié jeudi face au yen, au franc suisse ou à la livre sterling.

Un accord au Congrès américain sur le vote des deux plans budgétaires massifs du gouvernement Biden, actuellement en discussion, ferait souffler encore un peu plus fort le vent dans le dos du dollar, a anticipé Mazen Issa.

Les analystes de Tempus FX se sont néanmoins demandé "combien de temps" le billet vert peut tenir "à ces niveaux", sachant que l'inflation accélère nettement en Europe, comme l'ont montré des chiffres publiés ces dernières heures en Allemagne et en Espagne, mettant sous pression la Banque centrale européenne (BCE).

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a néanmoins averti mardi que l'institution ne devait "pas surréagir" à ces hausses, qu'elle considère comme temporaires, écartant ainsi l'idée d'un resserrement monétaire à court terme.

L'euro se repliait d'ailleurs jeudi contre toutes les principales devises mondiales.

------------------------------------