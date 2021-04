Le dollar en très faible hausse par rapport à l'euro

Le dollar se raffermissait à peine vendredi face à l'euro et à un panier d'autres devises, les cambistes avançant à tâtons après un message toujours aussi prudent de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 19H00 GMT, le dollar gagnait 0,10% face à l'euro, à 1,1902 dollar pour un euro, et le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, gagnait 0,13%.

Depuis le début de l'année, le dollar s'est renforcé car les investisseurs estiment que les Etats-Unis vont connaître une croissance plus forte que le reste du monde en raison d'une campagne de vaccination rapide contre le Covid-19 et de plans d'investissement d'ampleur.

Cependant, depuis le début du mois, le billet vert a perdu une partie de ses gains, même s'il reste en hausse de 2,7% face à l'euro depuis le début de l'année.

Les responsables de la Fed insistent sur le fait que la reprise américaine est loin d'être achevée et qu'elle a encore largement besoin du soutien d'une politique monétaire accommodante. Ils assurent aussi que si l'inflation gonfle, elle ne sera que temporaire.

"L'idée que la route vers la reprise va être longue suggère que la Fed va mettre plus longtemps à changer le cours de sa politique monétaire, et cela a restreint le dollar cette semaine", a expliqué Joe Manimbo de Western Union à l'AFP. "Le comportement du dollar et des rendements obligataires" qui se sont plutôt détendus ces derniers jours "montrent que le marché est convaincu que la Fed ne va pas modifier son cap pendant longtemps".

Signe que la reprise n'est pas encore un fait accompli, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont de nouveau marqué une hausse inattendue la semaine passée, selon le département du Travail.

"Cela renforce l'idée que la relance américaine ne se fera pas toute seule", souligne Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

-----------------------------------