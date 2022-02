Le dollar en repli face aux principales monnaies malgré l'inflation américaine

Le dollar américain connaissait une journée en dents de scie, bousculé par la forte inflation américaine, prenant d'abord logiquement de l'élan face aux principales monnaies avant de se replier.

Face à l'euro, le dollar se repliait de 0,25% à 1,1454 dollar alors que la devise européenne avait atteint plus tôt un sommet depuis octobre à 1,1495 dollar, en réaction à l'ascension des prix aux États-Unis qui fait craindre un tour de vis monétaire de la Fed plus sévère que prévu.

L'inflation a continué à s'accélérer en janvier aux États-Unis pour atteindre 7,5% sur un an, son rythme le plus rapide depuis près de 40 ans, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié par le département du Travail.

"C'est vraiment une séance bizarre. On a eu du mal à s'expliquer le rebond de l'euro", reconnaissait Shaun Osborne de Scotia Bank, alors que la faiblesse du billet vert s'étendait aussi au yen et à la livre sterling.

La vive chute de la Bourse de New York pesait sur le cours de la devise américaine.

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor ont bondi. Le taux sur la dette à dix ans a grimpé au-dessus de la barre des 2%, à 2,03%, pour la première fois depuis juillet 2019.

Quant aux taux à deux ans, ils grimpaient de presque 15% à 1,56%, aplatissant la courbe entre les taux à court terme et ceux à long terme.

Certains analystes voyaient poindre le risque que la Fed puisse opérer un relèvement des taux de façon impromptue sans attendre sa réunion monétaire officielle les 15 et 16 mars, comme l'a suggéré jeudi un des membres du Comité monétaire de la Banque centrale, James Bullard.

"D'une façon générale, on dirait qu'on s'achemine vers une attitude plus agressive de la Fed, avec une hausse possible avant mars et le risque accru d'un relèvement de 50 points de base", a noté Shaun Osborne de Scotia Bank.

Pour Christopher Vecchio, analyste pour le site spécialisé DailyFX, il y a des signes que l'inflation devrait passer un pic d'ici deux à trois mois avant d'inverser sa courbe.

"Avec l'amélioration des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, particulièrement dans les ports, l'inflation pourrait revenir aux alentours de 6%, peut-être moins, d'ici la fin du premier semestre", a ajouté l'analyste.

