Le dollar en recul après la 10e hausse des taux de la Fed

Le dollar cédait du terrain mercredi face à l'euro, après une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale, largement attendue, les investisseurs misant désormais sur un répit sur ce front alors que la BCE emboite le pas jeudi.

Vers 20H00 GMT, le billet vert cédait 0,49% à 1,1053 dollar pour un euro, se rapprochant de son plus bas depuis mars 2022 atteint fin avril à 1,1095 dollar.

La Fed a annoncé un relèvement de 25 points de base, faisant grimper les taux à un plus haut depuis 2006, entre 5% et 5,25%.

Mais désormais, a indiqué son président Jerome Powell, elle va considérer au fil des réunions l'impact sur l'économie des hausses passées et du resserrement des conditions de crédit dû à la crise bancaire avant de poursuivre ou cesser ces hausses.

La Fed a ôté de son communiqué la formule qui indiquait qu"'un resserrement additionnel pourrait être nécessaire". "C'est un changement significatif", a souligné le patron de la Fed.

Pour Ryan Sweet, économiste en chef d'Oxford Economics, cela veut dire qu'il est "probable que la Fed ne relèvera pas les taux en juin". Le billet vert s'en ressentait.

Mais le communiqué de la banque centrale s'est accompagné d'une mise en garde: "le Comité monétaire reste très attentif à l'inflation et ses décisions dépendront des données", a rappelé l'économiste.

"En d'autres termes, s'il y a une surprise à la hausse de l'inflation, elle n'hésitera pas à reprendre la hausse des taux d'intérêt car elle est déterminée à freiner l'inflation, a-t-il souligné.

L'euro quant à lui profitait de la décision imminente de la Banque centrale européenne. "La BCE et la Banque d'Angleterre doivent continuer à augmenter leurs taux au cours des prochains mois, une nouvelle positive pour l'euro et la livre", a commenté Joe Manimbo de Convera Financial Services.

La BCE pourrait opter jeudi pour une hausse de 0,25 ou de 0,50 point de pourcentage pour contrer une inflation qui a accéléré en avril, à 7% sur un an.

