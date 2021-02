Le dollar en légère hausse face à l'euro

Le dollar montait un peu mercredi face à l'euro, la monnaie unique européenne souffrant des retards dans sa campagne de vaccination par rapport aux Etats-Unis.

Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro s'échangeait pour 1,2019 dollar, en baisse de 0,21%, après avoir touché vers 09H10 GMT 1,2010 dollar, un plus bas depuis deux mois.

Les cambistes s'inquiétaient de voir l'euro s'approcher du seuil symbolique de 1,20 dollar.

"L'euro poursuit sa lente descente, le marché n'apprécie pas le rythme lent de la campagne de vaccination dans l'Union européenne, qui risque de ralentir la levée des confinements", ont commenté les analystes de Sucden.

En revanche, une partie du risque causé par la crise politique en Italie a été atténué par la convocation de Mario Draghi, ex-chef de la Banque centrale européenne (BCE), par le président de la République, qui devrait lui demander de former un gouvernement.

"De nombreux acteurs du marché ont suivi ses réunions de la BCE et estiment que l'Italie va confier les commandes à un opérateur du plus haut niveau", a estimé Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

De l'autre côté de l'Atlantique, les cambistes se focalisaient sur les discussions sur le plan de relance. La Maison Blanche maintient son ambitieux plan de 1.900 milliards de dollars.

Le marché des changes se demande notamment si de telles mesures pousseraient la Réserve fédérale américaine (Fed) à durcir sa politique monétaire plus tôt que prévu pour éviter une inflation trop élevée, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

"Plus le Congrès est généreux, plus le risque monte", ont noté les analystes de UBS, qui tablent néanmoins sur une paire euro-dollar entre 1,20 et 1,25 dollar sur les prochains mois.

---------------------------------------

js/bp/abx