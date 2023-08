Le dollar en léger retrait après l'inflation américaine, le yen chute

Le dollar reculait légèrement jeudi face à l'euro après la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis en juillet montrant une hausse des prix globalement en ligne avec les attentes des analystes.

Vers 19H30 GMT, le dollar cédait 0,08% à 1,0983 dollar pour un euro. En revanche, face à un panier de grandes monnaies, le Dollar Index avançait de 0,05% à 102,539 points.

L'inflation américaine s'est établie en juillet à 3,2% sur un an, contre 3,0% le mois dernier, selon l'indice CPI publié par le département du Travail. Sur un mois, l'inflation est stable, à 0,2%, comme attendu.

Si les analystes prévoyaient une remontée annuelle un peu plus forte à 3,3%, ils projetaient bien +0,2% sur le mois.

Signal positif pour l'évolution des prix et celle de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed): l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, a continué à ralentir sur un an, à 4,7% contre 4,8%.

Cette mesure est considérée par les économistes comme un signal plus pertinent sur la direction que prend l'inflation.

Du coup, "les marchés sont de plus en plus confiants dans le fait que la Fed en a fini avec les hausses de taux ce qui laisse l'appétit pour le risque intact, fait grimper les actions et baisser le dollar", a expliqué Edward Moya d'Oanda.

La prochaine décision monétaire de la Fed est prévue le 20 septembre et l'écrasante majorité des investisseurs croit qu'elle va s'en tenir au statu-quo après avoir relevé le coût du crédit onze fois au cours des 18 derniers mois pour dompter la hausse des prix.

Les taux directeur américains se situent désormais dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, le niveau le plus élevé depuis janvier 2001.

Le yen pour sa part faiblissait au plus bas depuis fin juin face au dollar à 144,75 yens pour un dollar (-0,70%) et depuis plusieurs années face à l'euro à 158,98 yens pour un euro (-0,77%).

