Le dollar en baisse avant l'inflation aux Etats-Unis

Le dollar reculait face à l'euro et à la livre mardi, le marché anticipant une pause dans le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, avant la publication de chiffres clés sur l'inflation aux Etats-Unis.

Vers 09H30 GMT (11H30 à Paris), le dollar cédait 0,45% face à l'euro, à 1,0806 dollar pour un euro, et 0,48% face à la livre, à 1,2569 dollar pour une livre.

"Tous les regards seront tournés vers le dernier rapport sur l'inflation américaine" publié à la mi-journée à 12H30 GMT, indique Lukman Otunuga, analyste pour FXTM, "qui devrait à nouveau ralentir en mai après une légère baisse en avril".

Les investisseurs devraient se montrer particulièrement attentifs au rapport à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) après une réunion de deux jours.

"Les signes d'une diminution des pressions inflationnistes pourraient renforcer les attentes concernant la fin" du cycle des hausses des taux de la Fed, explique M. Otunuga.

A l'inverse, un taux d'inflation plus élevé qu'attendu pourrait inciter la banque centrale "à maintenir les taux américains à un niveau plus élevé pendant plus longtemps", poursuit-il.

Après dix hausses de taux consécutives, les investisseurs prévoient largement que l'institution monétaire décide de ne pas augmenter son principal taux directeur en juin.

Si une pause est donc "presque certaine", "le ton et la substance de l'annonce auront un poids réel du point de vue des marchés", avance Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

En parallèle, la livre sterling profitait de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu au Royaume-Uni, ce qui pourrait donner plus de latitude à la Banque d'Angleterre (BoE) pour poursuivre ses hausses de taux pour lutter contre l'inflation.

Le taux de chômage a légèrement reculé au Royaume-Uni à 3,8% fin avril, contre 3,9% sur les trois mois achevés fin mars.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunira jeudi, la Banque du Japon (BoJ) vendredi et la BoE la semaine prochaine pour leur décision de politique monétaire.

