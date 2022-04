Le dollar écrase le yen et l'euro dans un marché inquiet

Le yen atteignait jeudi un nouveau plus bas en vingt ans et l'euro en cinq ans face à un dollar rendu attractif par son statut de valeur refuge dans un marché bousculé par la reprise du Covid-19 en Chine et par l'Ukraine.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le yen plongeait de 1,91% à 130,93 yens, ayant franchi le seuil de 130 yens pour un dollar pour la première fois depuis avril 2002.

L'euro cédait pour sa part 0,36% à 1,0519 dollar, après avoir reculé sous le seuil de 1,05 dollar depuis début 2017.

"Le risque géopolitique autour de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que les inquiétudes sur les confinements en Chine poussent les investisseurs vers le dollar, valeur refuge", commentent les analystes de OFX.

Par ailleurs, le dollar profite de la perspective d'un resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis, les investisseurs s'attendant notamment à une hausse d'un demi-point des taux lors des prochaines réunions de la Réserve fédérale (Fed).

"La nécessité pour la Fed d'agir de façon décisive pour limiter l'inflation alors que les inquiétudes sur la croissance mondiale se multiplient va probablement laisser le dollar au premier plan", commentent les analystes d'UBS.

Au contraire, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi sa politique monétaire ultra-accommodante et reconfirmé sa politique d'achats illimités d'obligations publiques japonaises (JGB).

"Cela a donné le feu vert au marché pour vendre encore plus le yen", résume Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Du côté de la Banque centrale européenne, une première hausse des taux est possible dès cet été, a affirmé la présidente de l'institut monétaire Christine Lagarde.

"Les prévisions d'inflation augmentent partout depuis février" et le début de l'invasion russe de l'Ukraine, "ce qui est gênant pour la BCE", commente Marco Valli, analyste chez UniCredit.

Mais le risque que cause un possible arrêt des livraisons de gaz russe à l'Union européenne pèse sur l'appétit pour la monnaie unique.

"La réponse des dirigeants européens à la demande russe de paiements en rouble de son gaz dictera probablement si l'euro atteint la parité avec le dollar dans les prochaines semaines", estime Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Face au dollar, la livre britannique atteignait pour sa part un plus bas depuis juillet 2020 à 1,2492 dollar et le franc suisse un plus bas depuis mai 2020 à 0,9712 franc suisse pour un dollar.

