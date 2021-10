Le dollar dopé par les attentes d'un tour de vis de la Fed

Le dollar américain grimpait fortement vendredi alors que les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale américaine (Fed) durcisse le ton à l'issue de sa réunion jeudi face à la remontée rapide de l'inflation.

Vers 15H30 GMT (17H30 à Paris), l'euro reculait de 1,04% à 1,1560 dollar, et a touché un plus bas en deux semaines un peu plus tôt à 1,1546 dollar.

Les deux dernières séances ont été mouvementées pour la parité euro-dollar: la monnaie unique européenne avait grimpé à son plus haut du mois la veille, dans le sillage d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

"Malgré des données décevantes pour l'économie américaine, le dollar est en pleine forme, ce qui suggère que les ventes d'hier étaient un peu exagérées", commente David Madden, analyste de CMC Markets.

La remontée du dollar s'est intensifiée après la publication de plusieurs indicateurs américains vendredi.

Craig Erlam, analyste à Oanda, retient que l'indice du coût de l'emploi a, lors du troisième trimestre, grimpé de 1,3%.

"C'est un plus haut depuis 31 ans, pas ce que les dirigeants de la Fed qui croient que l'inflation est transitoire veulent voir", explique à l'AFP M. Erlam.

"La semaine prochaine va être cruciale avec une réunion de la Fed et les chiffres de l'emploi", ajoute M. Madden.

L'institut monétaire américain a signalé qu'il s'apprêtait à ralentir son programme de rachats d'actifs, première étape d'un durcissement de la politique monétaire.

Certains observateurs s'attendent même à une hausse des taux avant la fin de l'année.

Au contraire, en zone euro, même si la présidente de la BCE Christine Lagarde a reconnu que la poussée d'inflation durerait "plus longtemps que prévu", elle semble déterminée à conserver une politique monétaire souple.

Lors de la conférence de presse suivant la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi, "la présidente Lagarde s'est opposée, mais pas complètement, aux paris du marché", ajoute Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

Alors que les marchés misent sur une hausse des taux avant fin 2022, elle a remarqué que ce n'était pas cohérent avec la stratégie actuelle de la BCE, mais a ajouté que ce n'était "pas [son] rôle de dire s'ils allaient trop vite".

