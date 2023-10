Le dollar dépasse les 150 yens et s'impose toujours sur la livre et l'euro

Le dollar a dépassé le seuil des 150 yens mardi pour la première fois depuis près d'un an, soutenu par un indicateur sur l'emploi américain, et continue de s'imposer face à la livre et l'euro.

Le billet vert est monté jusqu'à 150,16 yens, au plus haut depuis octobre 2022, avant de se replier fortement et vers 15H50 GMT il cédait 0,46% à 149,16 yens.

Le nombre de postes vacants fin août aux Etats-Unis a grimpé de façon inattendue, à 9,6 millions, selon les données publiées mardi par le département du Travail dans son rapport JOLTS. Cela indique que les pénuries de main d'oeuvre restent fortes.

Ces données "ont poussé les rendements des obligations américaines à la hausse", entraînant une progression du dollar, détaillait Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

L'activité manufacturière aux Etats-Unis, qui s'est améliorée au mois de septembre, dépassant les attentes des analystes, avait déjà dopé le dollar lundi.

Ces récents chiffres pourraient aussi contribuer à inciter la banque centrale américaine (Fed) à décider d'une hausse supplémentaire de ses taux directeurs, explique à l'AFP Jane Foley, de Rabobank.

"Nous avons vu un tel mouvement à la hausse hier, que c'était simplement la peur d'une intervention (Ndlr, de la Banque du Japon) qui maintenait la paire en-dessous de 150 yens", indiquait l'analyste.

L'automne dernier, le Japon avait puisé dans ses réserves de devises pour les échanger contre du yen, afin de défendre sa monnaie nationale contre le billet vert lorsqu'elle avait passé ce seuil symbolique.

Le billet vert se raffermissait également face à la devise britannique, qui perdait 0,18% à 1,2065 dollar. Plus tôt, la livre était tombée à 1,2052 dollar, un nouveau plus bas depuis la mi-mars.

L'euro se repliait également de 0,26% à 1,0450 dollar, après avoir touché un nouveau plus bas de l'année, à 1,0448 dollar.

Ces devises pâtissent "des données manufacturières américaines positives et des signes persistants de stagflation en Europe", analysait Fawad Razaqzada, de City Index, interrogé par l'AFP.

