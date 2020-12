Le dollar creuse ses pertes, les cambistes misent sur un plan de relance américain

Le dollar baissait pour la quatrième séance consécutive face à l'euro et aux autres grandes monnaies, à son plus bas depuis deux ans et demi alors que les cambistes tablent sur un accord au Congrès américain sur le plan de relance.

Vers 17H45 GMT (18H45 à Paris), le dollar reculait de 0,55% face à l'euro, à 1,2268 dollar pour un euro, à son plus bas depuis avril 2018 et de 0,82% face à la livre, à 1,3621 dollar pour une livre.

Le billet vert a également touché son plus bas depuis avril 2018 sur le Dollar index, qui le compare aux principales autres monnaies.

Signe que l'appétit du marché pour le risque était aiguisé, le très volatil bitcoin, qui a dépassé les 20.000 dollars pour la première fois de son existence mercredi, flambait de 10% à 23.479 dollars.

Les élus du Congrès, le Parlement américain, qui se sont vivement opposés sur le sujet du plan de soutien à l'économie pendant des mois, s'accordent désormais sur la nécessité et l'urgence d'aider financièrement les ménages et entreprises du pays.

"Il n'y a pas d'information neuve sur des progrès sur le plan de relance, et le Congrès va bientôt manquer de temps, mais c'est comme pour le Brexit: le marché croit qu'ils vont trouver une solution", a résumé Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine (Fed) a assuré mercredi qu'elle continuerait de soutenir l'économie jusqu'à ce que des "progrès substantiels" soient réalisés.

"Le dollar a légèrement rebondi car le programme de rachat d'actifs n'a pas été touché, mais il est reparti en baisse en raison du ton accommodant adopté par le président Jerome Powell lors de la conférence de presse", ont expliqué les analystes de Sucden.

La livre britannique, qui atteignait un plus haut depuis mai 2018 face au dollar à 1,3624 dollar pour une livre à la même heure, montait aussi légèrement face à l'euro (+0,27% à 90,06 pence pour un euro).

Les cambistes se focalisaient sur les négociations entre Londres et Bruxelles sur un accord commercial post-Brexit, qui se rapprochaient jeudi avec l'espoir que leurs négociations épineuses produisent des résultats ce week-end, malgré de profondes divergences sur la pêche.

"C'est ce qui a permis à la livre de monter à son plus haut en deux ans et demi", ont estimé les analystes de OFX, qui expliquent cependant que "les gains plus modestes face à l'euro prouvent que les cambistes restent prudents" sur le dénouement des négociations.

