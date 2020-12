Le dollar creuse ses pertes après la Fed

Le dollar baissait pour la quatrième séance consécutive face à l'euro et aux autres grandes monnaies, à son plus bas depuis deux ans et demi après une réunion de la Fed (Réserve fédérale américaine).

Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), le dollar reculait de 0,24% face à l'euro, à 1,2229 dollar pour un euro, et de 0,54% face à la livre, à 1,3583 dollar pour une livre.

Le billet vert a touché son plus bas depuis avril 2018 sur le Dollar index, qui le compare aux autres grandes monnaies, et face à l'euro, à 1,2244 dollar pour un euro.

"Les pertes du billet vert surviennent à la suite d'une combinaison de nouvelles favorables au marché, notamment des signaux positifs des législateurs américains concernant un accord bipartite sur un plan de relance économique, une confiance croissante dans les multiples vaccins Covid et un accord commercial post-Brexit de plus en plus probable entre l'UE et le Royaume-Uni", a énuméré Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Ces nouvelles aiguisent l'appétit du marché pour les actifs à risque, comme les actions, et rendent moins attractives les valeurs refuges comme le dollar.

Les cambistes ont également retenu de la dernière réunion de 2020 de la Fed qu'elle continuerait de soutenir l'économie jusqu'à ce que des "progrès substantiels" soient réalisés.

"Le dollar a légèrement rebondi car le programme de rachat d'actifs n'a pas été touché, mais il est reparti en baisse en raison du ton accommodant adopté par le président Jerome Powell lors de la conférence de presse", ont expliqué les analystes de Sucden.

La livre britannique, qui a atteint un plus haut depuis mai 2018 face au dollar à 1,3586 dollar pour une livre vers 10H00 GMT, montait aussi légèrement face à l'euro (+0,30% à 90,03 pence pour un euro).

Les cambistes se focalisaient sur les négociations entre Londres et Bruxelles sur un accord commercial post-Brexit, qui semblent enfin avancer à deux semaines de la fin de la période de transition.

Dans ce contexte, la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) dont les résultats seront publiés à 12H00 GMT devraient "être aussi ennuyeux que ceux de la Fed" car le marché ne s'attend à aucun mouvement sur les taux ou le programme de rachat d'actifs, tranche Chris Beauchamp, analyste chez IG.

