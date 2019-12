Le dollar continue sa baisse dans un marché optimiste

Le dollar baissait mardi face à la majorité des principales devises, un indicateur chinois meilleur que prévu encourageant les investisseurs à se tourner vers des actifs considérés comme plus risqués que le billet vert.

Vers 09H30 GMT (10H30 à Paris), l'euro prenait 0,14% face au billet vert à 1,1215 dollar, après être monté la veille jusqu'à 1,1221 dollar pour la première fois depuis août.

"Le regain d'optimisme concernant la croissance mondiale a dopé l'appétit pour le risque des investisseurs", a expliqué Samuel Siew, analyste pour Phillip Futures.

Selon des données publiées mardi, l'activité manufacturière en Chine a maintenu en décembre un rythme de progression stable en dépit de la guerre commerciale avec les Etats-Unis.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le mois de décembre s'est établi à 50,2, soit un niveau inchangé par rapport au mois précédent et légèrement supérieur aux prévisions d'un groupe d'experts interrogés par l'agence financière Bloomberg.

Le dollar étant généralement considéré comme une valeur refuge, il a dernièrement eu tendance à s'apprécier lors de périodes d'incertitudes politiques et économiques. A l'inverse, il souffre lorsque l'optimisme prévaut.

"Dans le même temps, les données américaines n'ont pas été suffisamment solides pour encourager les investisseurs (à tabler sur une hausse des taux d'intérêt l'année prochaine)", ont commenté Lee Hardman et Fritz Louw, analystes pour MUFG, soulignant que l'antenne de la Fed à Atlanta estime une croissance "juste au-dessus de 2%" au quatrième trimestre.

Une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) aurait pour conséquence de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

