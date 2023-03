Le dollar chute face à la livre après l'emploi américain et le PIB britannique

Le dollar recule vendredi après un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis dévoilant des créations d'emplois plus nombreuses que prévu mais une hausse moins élevée qu'anticipé des salaires horaires, ce qui tempère les attentes de resserrement monétaire.

Vers 14H35 GMT (15H35 à Paris), le billet vert chutait de 1,05% à 1,2051 dollar pour une livre, la devise britannique profitant aussi d'un rebond de la croissance du Royaume-Uni.

La monnaie américaine cédait 0,67% à 1,0653 dollar pour un euro.

Aux Etats-Unis, ce sont 311.000 emplois qui ont été créés le mois dernier, contre 504.000 en janvier (chiffre révisé en baisse). Les analystes attendaient 205.000 créations. Quant au taux de chômage, il grimpe à 3,6%, après être tombé en janvier à 3,4%, son plus bas niveau depuis 1969.

"Le marché du travail reste bouillonnant mais la réaction du marché a été de se focaliser sur une augmentation moins élevée que prévu du salaire horaire moyen", de 0,2%, a commenté CJ Cowan, analyste chez Quilter Investors.

Les investisseurs ont donc, au moins dans un premier temps, estimé que la hausse des revenus n'allait pas autant alimenter l'inflation que prévu, ce qui les a poussés à réduire leurs paris sur une hausse de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion.

Au Royaume-Uni, la croissance a rebondi à 0,3% en janvier, soit plus qu'attendu par les analystes.

Cela "va alimenter les espoirs que l'économie échappe à la récession en 2023 et pousser à espérer que le ministre des Finances ouvre la bourse lors de la présentation du budget mercredi prochain", commente Ruth Gregory, analyste chez Capital Economics.

En revanche, le yen ne prenait que 0,67% à 136,00 yens pour un dollar, et restait stable à 144,07 yens pour un euro.

La Banque du Japon (BoJ) a conservé sa politique monétaire ultra-souple avec un taux d'intérêt négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle, et n'a pas non plus modifié son contrôle des rendements des obligations publiques japonaises à 10 ans, dans une fourchette comprise entre -0,5% et +0,5%.

"Aucun changement n'était attendu mais la volatilité de la veille montre que certains acteurs du marché avaient peur d'une surprise lors de la dernière réunion" du gouverneur sortant Haruhiko Kuroda, commente Neil Wilson, analyste chez Finalto.

