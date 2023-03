Le dollar chute face à l'euro après la communication de la Fed, jugée modérée

Le dollar a glissé face à l'euro peu après l'annonce d'un relèvement d'un quart de point du taux directeur de la banque centrale américaine (Fed), les cambistes ayant vu dans la communication de la Fed un signe d'assouplissement.

Vers 19H15 GMT, le billet vert cédait 1,05%, à 1,0883 dollar pour un euro, au plus bas depuis un mois et demi. Plus tôt, il était tombé à 1,0912 dollar.

La Fed a décidé mercredi d'une hausse de 0,25 point de pourcentage de son taux directeur, qui le porte dans une fourchette située entre 4,75% et 5,00%, une première depuis plus de 15 ans.

Mais davantage que ce geste, attendu par le marché, les opérateurs ont retenu le ton du communiqué qui l'a accompagné.

Il y est indiqué qu'un "durcissement supplémentaire pourrait être approprié", une phrase qui tranche avec les précédentes communications de la Fed.

En février, lors de sa précédente réunion, le Comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale avait dit "(anticiper) que des hausses supplémentaires (seraient) nécessaires" pour ramener l'inflation au rythme de 2% par an, cible de la Fed.

Pour Joe Manimbo, de Convera, le message de mercredi était "dovish" (en référence à la colombe symbole d'une politique monétaire plus accommodante), ce qui signifie qu'il a marqué un assouplissement par rapport à la position de la Fed jusqu'ici.

"C'est le signe que la Fed pourrait ne relever son taux directeur que d'un quart de point supplémentaire avant de faire une pause", a expliqué l'analyste, dans une note.

Cette trajectoire serait sensiblement moins élevée que ce qu'anticipaient les investisseurs il y a à peine un mois, pariant sur un taux au-delà de 5,50%, voire à 6%, d'ici l'été.

En outre, les traders ont relevé que selon la Fed, "les récents développements", à savoir la crise bancaire, allaient "probablement durcir les conditions de crédit pour les ménages et les entreprises et peser sur l'activité économique, les embauches et l'inflation", un élément supplémentaire de nature à affaiblir le dollar.