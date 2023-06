Le dollar canadien profite d'une hausse des taux

Le dollar canadien montait mercredi par rapport aux autres grandes devises, soutenu par une hausse des taux de la banque centrale du Canada (BoC) dans un marché des changes par ailleurs stable.

Vers 15H15 GMT (17H15 à Paris), le dollar canadien prenait 0,38% à 1,3352 dollar canadien pour un dollar américain.

La hausse des taux de la Banque du Canada de 0,25 point, à 4,75%, intervient alors que la banque centrale avait interrompu ses hausses de taux lors de sa précédente réunion.

Compte tenu de la "première hausse en dix mois" de l'inflation en avril, à 4,4% sur un an, la banque centrale a jugé que "la politique monétaire n'était pas suffisamment restrictive pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et assurer un retour durable à la cible d'inflation de 2%".

L'inflation a légèrement rebondi en avril au Canada, contrairement aux attentes, et pour la première fois depuis juin dernier, en raison notamment d'une hausse des prix des loyers.

"Les attentes du marché étaient pour un taux stable, mais les chances d'une hausse avaient augmenté récemment en raison des données" sur l'inflation, note Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

La réaction du marché reste donc restreinte, même si le dollar canadien se hisse à un sommet en un mois face au dollar.

Le dollar australien avait aussi profité la veille d'une hausse inattendue des taux de la Banque de réserve d'Australie (RBA).

"En l'absence d'événements majeurs cette semaine les décisions de la RBA et de la BoC ont pris un poids plus important qu'à l'accoutumée, et font guise de prélude aux poids lourds que sont la Fed, la BCE et la BoJ la semaine prochaine", explique Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunira mardi et mercredi prochain, "le marché anticipe une probabilité de 25% que les taux soient remontés", commente Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

"Le rapport sur l'inflation pour mai qui sera publié mardi sera crucial pour dicter la politique monétaire de la Fed, et donc le dollar", ajoute-t-il.

La Banque centrale européenne (BCE) donnera sa décision de politique monétaire le lendemain, et la Banque du Japon (BoJ) conclura une semaine chargée pour les banques centrales vendredi.

La livre turque, quant à elle, s'effondrait de 6,72% à 23,18 livres pour un dollar après avoir sombré à un plus bas historique à 23,19 livres, dix jours après la réélection du président Recep Tayyip Erdogan.

Ce dernier a contraint la Banque centrale turque à abaisser régulièrement ses taux d'intérêt, contribuant à la flambée de l'inflation.

