Le dollar bondit, l'inflation américaine plus tenace que prévu

Le dollar bondissait mardi face aux autres grandes devises, une inflation américaine plus élevée que prévu poussant les investisseurs à revoir leurs paris sur un éventuel ralentissement des hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed).

Alors que la devise britannique souffrait de son côté d'indicateurs économiques en demi-teinte au Royaume-Uni, le dollar bondissait de 1,30% à 1,1533 dollar pour une livre, vers 13H15 GMT (15H15 à Paris).

Depuis plusieurs séances, le billet vert s'était éloigné de son sommet, les cambistes estimant que le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis allait pousser la Fed à ralentir le rythme effréné de ses hausses de taux.

Mais si l'inflation a bien ralenti pour le deuxième mois consécutif en août à 8,3% sur un an, grâce à la forte baisse des prix de l'essence, elle est supérieure à ce qui était attendu par les économistes.

Résultat, les paris sur les marchés à terme intègrent désormais une hausse de 75 points de base lors de la réunion de la semaine prochaine de la banque centrale américaine.

L'indice CPI "est toujours à des niveaux plus élevés que dans les 25 années de son existence avant le Covid-19", qui a perturbé l'économie et dopé les prix, "et il va falloir attendre pour voir si le ralentissement se poursuit", prévient Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

L'euro repartait également en baisse face au billet vert (-1,12% à 1,0009 dollar), tout comme le yen. En chute de 1,25% à 144,65 yens, la devise nippone s'approche de son plus bas depuis 1998 atteint plus tôt dans le mois, à 144,99 yens.

La livre sterling souffre par ailleurs de perspectives moroses pour l'économie britannique, qui l'ont fait reculer lundi à un plus bas depuis février 2021 face à l'euro à 87,22 pence.

Si le taux de chômage a reculé à 3,6% pour les trois mois achevés fin juillet au Royaume-Uni, cette baisse s'explique en grande partie par une nouvelle augmentation du nombre de Britanniques sortis du marché du travail depuis la pandémie, un phénomène qui ne s'est pas résorbé Outre-Manche, contrairement à l'UE ou aux Etats-Unis.

"La Banque d'Angleterre a encore du pain sur la planche", a commenté Ruth Gregory, analyste chez Capital Economics.

La réunion de la banque centrale britannique a été décalée d'une semaine au 22 septembre en raison du décès de la reine Elizabeth II.

