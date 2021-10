Le dollar bénéficie d'un climat incertain et gagne du terrain

Le dollar américain a atteint mercredi son plus haut niveau face à l'euro depuis juillet 2020, porté par le spectre de l'inflation et du relèvement des taux de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 19H30 GMT, le dollar gagnait 0,38% à 0,8653 euro pour un dollar, ou 1,1556 dollar pour un euro. Plus tôt dans la journée, la monnaie unique était descendue à 1,1529 dollar pour un euro, pour la première fois depuis le 22 juillet 2020.

Le marché se fait de plus en plus à l'idée que la Fed va annoncer en novembre la décélération de son programme de rachats de dette, mis en place avec la pandémie de coronavirus pour soutenir l'économie américaine.

Même les membres de la Fed les plus favorables à une politique monétaire accommodante semblent aujourd'hui se rallier à cette idée, a souligné Juan Manuel Herrera, spécialiste des devises chez Scotiabank. Il a notamment cité le président de l'antenne de Minneapolis, Neel Kashkari, qui s'est dit "à l'aise" avec un possible ralentissement des achats.

Pour l'analyste, les cambistes ont déjà le regard tourné vers le Département américain du Travail, qui publiera vendredi son rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de septembre. Le président de la Fed Jerome Powell "a dit récemment qu'un rapport décent ce mois-ci remplirait les conditions adéquates" pour enclencher une baisse des achats de dette.

Mercredi le billet vert a aussi été soutenu par un mouvement général d'aversion au risque, lié à la flambée des prix de l'énergie, qui alimente la poussée inflationniste constatée depuis plusieurs mois.

L'augmentation du coût de l'énergie affecte particulièrement l'Europe et l'Asie, où la croissance pourrait, de ce fait, "être un peu plus faible" que prévu, ce qui sape l'euro et plusieurs devises asiatiques face au dollar, selon Juan Manuel Herrera.

Une impression nourrie par la chute de 7,7% (sur un mois) des commandes passées à l'industrie allemande en août, chiffre publié mercredi et considéré comme indicateur avancé de l'activité industrielle en Allemagne.

L'analyste s'attend à ce que le marché "se montre prudent" avant la publication du rapport sur l'emploi américain et reste ainsi jeudi dans une fourchette resserrée.

